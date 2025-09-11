Enner Valencia deja el Inter de Porto Alegre para jugar en el Pachuca

'Superman' vuela de Brasil a México: el internacional ecuatoriano Enner Valencia sale del Inter de Porto Alegre para unirse al Pachuca, informó este jueves el club brasileño.

Máximo anotador histórico de la selección de Ecuador, con 47 goles, 'Superman' Valencia tendrá una nueva etapa en el fútbol mexicano, en el que jugó con el propio Pachuca (2014) y con los Tigres de Monterrey (2017-2020).

"El Sport Club Internacional informa que acordó terminar anticipadamente el contrato con el atacante Enner Valencia", anunció el equipo colorado en un comunicado.

El propio Inter confirmó que el Pachuca es el nuevo destino del delantero, de 35 años.

El club gaúcho precisó que "mantendrá un porcentaje" de los derechos económicos del experimentado delantero, exjugador del West Ham y del Everton en Inglaterra, en caso de futuras transferencias.

Contratado en 2023 por el Inter de Porto Alegre, Valencia disputó 101 partidos con este equipo, en los que sumó 31 goles y 6 asistencias.

El Inter ocupa la décima posición del Brasileirão, con 27 puntos, a veinte del líder, Flamengo.

El Pachuca, en tanto, está en la sexta casilla del Torneo Apertura mexicano, con 13 unidades, a cinco del puntero Monterrey.