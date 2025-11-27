Encienden el sueño mundialista

La Selección Nacional Mayor masculina de Baloncesto de Panamá ya tiene a sus doce guerreros para encarar la primera ventana de los Clasificatorios a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027, en Catar.

Jhivvan Jackson, Ricardo Lindo Jr., Eric Romero, Akil Mitchell, Ezequiel Bell, Trevor Gaskins, Justin Quintero, Jonathan Salazar, Gil Atencio, Amílcar Sánchez, Daniel Girón y Roberto Armstrong, fueron los seleccionados por el coach argentino Gonzalo García para medirse al conjunto de Uruguay.

En esta primera ventana, ‘La Roja sin Mangas’ jugará su 1er partido en la Arena Roberto Durán, en Juan Díaz, ante el equipo charrúa, hoy, a las 8:40 p.m., luego viajará a Montevideo, para su 2do encuentro que cierra la 1ra ventana, en el Antel Arena, el 30 de noviembre, a las 7:40 p.m.

En la Clasificatoria de las Américas al Mundial 2027 participan 16 países, divididos en 4 grupos en su Primera Ronda. Panamá se ubicó en Grupo D, junto a Uruguay, Argentina y Cuba. Los 3 mejores de cada grupo avanzan a la Segunda Ronda.

El proceso de competición, que se jugará en 6 ventanas (dos partidos por ventana), en modalidad de ida y vuelta, se extenderá hasta febrero de 2027 y solo 7 de las 16 naciones podrán asegurar su presencia en la cita mundialista.