En un pub de Moscú, los JJOO de Invierno sirven para olvidar la política

Con un jersey rojo donde se lee "Rusia" en mayúsculas, Anton lo tiene claro: "No nos vamos a quedar llorando en casa porque los rusos tengan que estar con una bandera neutral". En un pub moscovita, ver el viernes la ceremonia de apertura hizo olvidar por un rato "la política".

En los Juegos de Invierno de Pekín 2022, más de 200 deportistas defendieron al Comité Olímpico Ruso y cosecharon una treintena de medallas.

Cuatro días después de la clausura, el 24 de febrero de hace cuatro años, Moscú lanzó una ofensiva a gran escala en Ucrania, lo que llevó al veto de los deportistas rusos en la mayoría de competiciones internacionales.

En Milán-Cortina 2026 son 13 los deportistas rusos autorizados a participar con bandera neutral.

En 2023, el Comité Olímpico Internacional (COI) abrió la puerta a la reintegración de deportistas de ese país, siempre que no hubieran apoyado abiertamente la invasión de Ucrania.

Su delegación en Italia es la "AIN", siglas de "Atletas Individuales Neutrales".

Pero para Anton (39 años), esa circunstancia es un detalle.

"Sabemos que esos rusos son deportistas de Rusia, exactamente como los deportistas de Italia, Francia o Tailandia. Como los de todo el mundo. No son políticos, son deportistas", dice este propietario de una empresa de producción audiovisual.

"La situación mundial es en este momento un poco dura y extraña. Intentamos olvidarla", afirma, prefiriendo dar solo su nombre, sin su apellido.

- Emisión televisiva -

Unas negociaciones difíciles entre Moscú y Kiev, con mediación estadounidense, están en curso para tratar de poner fin al conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Pero para los clientes de este pub del centro de Moscú, donde media docena de pantallas difundieron la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos a través del apodado "Netflix ruso", el disfrute de compartir este evento planetario se mezcla con la sensación de un regreso próximo a una cierta normalidad.

"Es una tradición muy arraigada ver los Juegos Olímpicos en familia, hablar de ello (...) Estamos siguiendo las tradiciones familiares. Estoy contenta por ver que está siendo así", dice Aliona, de 41 años, sentada en la barra del pub.

Los Juegos Olímpicos de París en 2024 no fueron transmitidos en Rusia, pero desde entonces, el ambiente ha cambiado.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, indicó el viernes que iba a ver las ceremonias de apertura y clausura de estos Juegos Olímpicos, y que iba a seguir las competiciones en las que hubiera participación rusa.

Según un sondeo realizado por la agencia rusa Ria Novosti y publicado el viernes, el 24% de los preguntados tiene intención de seguir las actuaciones de los deportistas rusos en Milán-Cortina, especialmente la de la nueva estrella del patinaje artístico nacional, Adeliia Petrosian (18 años).

- ¿Está el regreso cerca? -

El COI recomendó recientemente a las federaciones deportivas que autorizaran a los equipos rusos a participar en las pruebas de categoría júnior (no profesionales).

En el fútbol, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, abogó recientemente, por primera vez, por el levantamiento de la suspensión de Rusia y sus clubes en las competiciones internacionales, estimando que había generado "frustración y odio". Ucrania consideró esa postura "irresponsable".

"Todo tiene un final, tarde o temprano, y creo que en un año, o en dos, o en tres, estaremos de regreso y estaremos arriba", afirma Anna, de 27 años.

Andrei, un entrenador de ciclismo de 28 años, confía en que Rusia tendrá "la bandera, nuestro himno y nuestro uniforme" en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

"El deporte se mantiene, a pesar de todo, fuera de la política", suspira.