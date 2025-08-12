Deportes

En Rio, Vettel elogia a Gabriel Bortoleto: "Aprende muy rápido"

El piloto alemán Sebastian Vettel, tetracampeón mundial de la Fórmula 1, en la Rio Innovation Week, en Rio de Janeiro, el 12 de agosto de 2025 Pablo PORCIUNCULA
AFP


El tetracampeón mundial alemán Sebastian Vettel, de visita a Rio de Janeiro, elogió este martes la "gran temporada" del novato brasileño Gabriel Bortoleto en la Fórmula 1.

Bortoleto, de 20 años y piloto de Sauber, hizo su mejor carrera en la máxima categoría del automovilismo en el Gran Premio de Hungría, el 3 de agosto, al ocupar la sexta posición.

"Aprende muy rápido" y "poco a poco va progresando", comentó Vettel en una conferencia en el evento Rio Innovation Week.

"Está teniendo una gran temporada. Su coche no es muy potente, pero probablemente le ayude a desarrollarse", agregó el expiloto alemán, quien se retiró de las pistas en 2022 con cuatro campeonatos de la F1 en su palmarés (2010, 2011, 2012 y 2013).

El brasileño ha puntuado en tres de las últimas carreras de la competición, en Austria, Bélgica y Hungría, para totalizar 14 unidades (17º).

"Sería fantástico verlo acercarse a la cima en los próximos años (...). Parece muy prometedor", manifestó Vettel.

