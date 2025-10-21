En la lucha por el podio

El equipo panameño está despuntando en los XII Juegos Deportivos Centroamericanos Guatemala 2025, tras solo cuatro días de inicio de competencias.

Con importantes medallas de oro, y atletas ya con un recorrido establecido, los canaleros se han mantenido en la parte de arriba de la tabla de las siete delegaciones de países centroamericanos participantes en la cita.

En ciclismo, el dúo Franklin Archibold y Wendy Ducreux se bañaron de oro en la prueba de fondo de ruta, tanto en la rama masculina como femenina.

También deportistas, tanto individualmente como en equipo se han colgado las preseas doradas en atletismo, natación, gimnasia, judo y esgrima. Para hoy, la Selección Femenina Sub-23 de fútbol debutará en el torneo, cuando choquen con la de Costa Rica en el Estadio Cementos Progreso, en Ciudad de Guatemala, en un encuentro por el grupo B, programado para jugarse a las 2:00 p.m. (hora Panamá).

Las dirigidas por el entrenador español Gerard Aubí volverán a jugar el jueves 23 frente a El Salvador, en la misma sede y en el mismo horario. Mientras que en el grupo A están las selecciones de Guatemala y Nicaragua.

Las semis serán el lunes 27 de octubre; y los dos duelos por medallas serán el miércoles 29. El evento se celebra en varias zonas de Guatemala, además de las subsedes de Honduras con el Sambo y la Lucha, y la Ciudad de Panamá, con el Flag Football y los Esports, cuya actividad arranca esta semana. Al cierre de esta nota periodística Panamá acumula 50 medallas (17 de oro, 17 de plata y 16 de bronce) para ocupar el tercer puesto en la tabla general. Guatemala lidera el medallero con 127 y Costa Rica es segunda con 76.

Cabe señalar que Panamá finalizó en el cuarto lugar del medallero general en las últimas dos versiones de Juegos Centroamericanos: Managua 2017 (159 preseas) en Nicaragua, y San José 2013 (147) en Costa Rica, por lo que la meta para Guatemala 2025 es mejorar esos resultados, según informó el Comité Olímpico de Panamá.