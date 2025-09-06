El Thunder, campeón de la NBA, pierde al juvenil Sorber para toda la temporada

El campeón de la NBA, Oklahoma City Thunder, no podrá contar la próxima temporada (2025-2026) con su primera elección en el draft, el juvenil Thomas Sorber, que sufrió una seria lesión de rodilla.

Sorber, de 19 años, elegido en el decimoquinto lugar en el draft, en junio pasado, sufrió un desgarro del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante un entrenamiento fuera de temporada el jueves en Oklahoma City, anunció su equipo.

El campeón de la liga de baloncesto de Norteamérica dijo en un comunicado que el ala-pívot se perderá la que habría sido su campaña de novato en la NBA y su estado sanitario se actualizará según sea necesario.

Sorber, cuya familia es de Liberia, fue contratado por el Thunder después de su primera temporada en la Universidad de Georgetown, en la que jugó 24 encuentros y promedió 14,5 puntos, 8,5 rebotes, 2,4 asistencias, 2,0 bloqueos y 1,5 robos en 31,3 minutos por partido.

Pese a que la Universidad de Georgetown tuvo a grandes figuras del baloncesto como Patrick Ewing y Allen Iverson, Sorber fue el primer jugador de ese centro estudiantil que fue reclutado directamente por la NBA como estudiante de primer año.