Deportes

El TAS suspende dos años a la atleta etíope Diribe Welteji

El TAS suspende dos años a la atleta etíope Diribe Welteji
La atleta etíope Diribe Welteji se impone en una prueba de 1.500 metros de una reunión de la Liga de Diamante en Chorzow, Polonia, el 25 de agosto de 2024 Sergei Gapon
AFP
27 de febrero de 2026

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) suspendió el jueves a la atleta etíope Diribe Welteji, subcampeona mundial de 1.500 metros en 2023, por contravenir la reglamentación antidopaje.

La jurisdicción deportiva sancionó a esta especialista de mediofondo de 23 años a "un tiempo de inelegibilidad de dos años, desde el 8 de julio de 2025", anunció en un comunicado.

El tribunal con sede en Lausana le había suspendido ya en septiembre, justo antes del Mundial de Tokio, a petición de la unidad antidopaje de la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics), pero esa medida era provisional hasta que se estudiara el fondo del asunto.

Welteji, que se colgó la plata en los 1.500 metros del Mundial de Budapest 2023, fue acusada el 21 de mayo de 2025 por la Agencia Antidopaje Etíope de haberse negado a suministrar una muestra durante un control antidopaje efectuado fuera de competición, sin justificación.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR