El TAS suspende dos años a la atleta etíope Diribe Welteji

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) suspendió el jueves a la atleta etíope Diribe Welteji, subcampeona mundial de 1.500 metros en 2023, por contravenir la reglamentación antidopaje.

La jurisdicción deportiva sancionó a esta especialista de mediofondo de 23 años a "un tiempo de inelegibilidad de dos años, desde el 8 de julio de 2025", anunció en un comunicado.

El tribunal con sede en Lausana le había suspendido ya en septiembre, justo antes del Mundial de Tokio, a petición de la unidad antidopaje de la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics), pero esa medida era provisional hasta que se estudiara el fondo del asunto.

Welteji, que se colgó la plata en los 1.500 metros del Mundial de Budapest 2023, fue acusada el 21 de mayo de 2025 por la Agencia Antidopaje Etíope de haberse negado a suministrar una muestra durante un control antidopaje efectuado fuera de competición, sin justificación.