El sueco Ponsiluoma, oro en la prueba de persecución del biatlón

El sueco Martin Ponsiluoma se coronó campeón olímpico de persecución (12,5 km) del biatlón, por delante del noruego Sturla Laegreid y del francés Émilien Jacquelin, este domingo en Antholz, en el norte de Italia, muy cerca de la frontera con Austria.

Jacquelin, que está compitiendo con un pendiente similar al que llevaba el fallecido ciclista italiano Marco Pantani, su ídolo de infancia, contaba con una treintena de segundos de ventaja al llega al último puesto de tiro, pero falló dos dianas y fue adelantado por sus rivales.

Sturla Laegreid es el deportista que se hizo viral en estos Juegos tras confesar ante las cámaras de televisión una infidelidad a su pareja, a la que pidió perdón entre sollozos, luego de ganar el bronce en la prueba individual de los 20 km.