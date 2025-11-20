“El Rico Cedeño se va a terminar”

El presidente de la República, José Raúl Mulino, aseguró que retomarán pronto los trabajos de reconstrucción del Estadio de béisbol Rico Cedeño, en Herrera.

“Amigos de Chitré...estamos listos para reactivar el coliseo Rico Cedeño, de la ciudad de Chitré. Hubo mil percances legales con los contratistas, etc, pero se despejó el camino. Se debió entregar en el año 2020 y su precio original era de $5.4 millones, el cual se duplicó con las adendas famosas hechas durante la administración anterior, pero se va a terminar el Rico Cedeño, y ojalá para el próximo [Campeonato] Nacional ya esté en proceso de recuperación.

“Sacar del abandono este tipo de obras genera perjuicios económicos a la República de Panamá muy grandes. No es lo mismo $5.4 millones que $11 millones. Y eso sale del mismo fondo, pero hay que terminarla...dejar esas estructuras allí, que colapsen, que se dañen, que no sirvan para ningún propósito en la comunidad”, añadió el mandatario.

En ese sentido, el mandatario reiteró que el Estadio Mariano Bula, en Colón, será entregado en el mes de febrero próximo.