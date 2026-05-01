El Rejuego de las clasificaciones a siguientes rondas de la LPF

Cortesía LPF | Panama - La Chorrera , 12 de Febrero: Durante el juego CAI F.C (CAI) vs VERAGUAS UNITED F.C. (VER) , Jornada 5, LPF, celebrado en el Estadio Agustín “Muquita” Sánchez (PHOTO BY Jose Hernandez / AE SPORTS IMAGES (AESI PHOTO AGENCY).
01 de mayo de 2026

La ronda regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) llega a su punto final.

Con la disputa de la Jornada 16 este 2 de mayo, con 6 partidos en dos momentos del día: tres a las 4:00 p.m. y los otros tres a las 8:30 p.m., quedarán definidos los clasificados a semifinales y ‘playoffs’ en las conferencias Este y Oeste, en una fecha donde varios equipos dependen de sí mismos y otros estarán atentos a resultados en simultáneo.

CONFERENCIA OESTE

La tabla llega abierta a la última jornada, con tres equipos peleando en la parte alta y uno más con opciones matemáticas.

Veraguas United (22 pts | DIF +2)

Clasificados a playoffs y depende de sí mismo para semifinales.

Si gana vs CAI ➜ Son líderes y avanza directo a semifinales. Si empata ➜ Puede mantener el liderato dependiendo del resultado entre Unión Coclé FC y Herrera FC. Si pierde ➜ Jugaría playoffs.

CA Independiente (20 pts | DIF +5)

Clasifica a playoffs si suma y pelea por semifinales.

Si gana vs VER ➜ Asegura playoffs, pero podría clasificar a semifinales si COC pierde o, si ganan, no los supera en la diferencia de goles. Si empata ➜ Clasifica a playoffs. Si pierde ➜ Clasifica si SFC pierde o empata, o si gana no lo supere en diferencia de goles.

Unión Coclé (20 pts | DIF +1)

Depende de sí mismo para playoffs y mantiene opciones de liderato.

Si gana vs HER ➜ Asegura playoffs, pero podría pasar a semifinales si CAI empata y logra superar su diferencia de goles. Si empata ➜ Clasifica a playoffs Si pierde ➜ Clasifica si SFC pierde o empata, o si gana no lo supere en diferencia de goles.

San Francisco FC (17 pts | DIF -6)

Necesita ganar y mejorar diferencia.

Si gana vs CDU ➜ Necesita que CAI o COC no ganen. Además, debe mejorar la diferencia de goles para superar a sus rivales. Si empata o pierde ➜

CD Universitario (14 pts) y Herrera FC (8 pts)

Sin opciones de clasificación, afrontan la jornada buscando cerrar su participación de forma competitiva.

TABLA DE POSICIONES DEL OESTE (correspondiente a la Jornada 15)

CONFERENCIA ESTE

En el Este, el primer lugar ya tiene dueño, pero la lucha por los puestos de playoffs sigue abierta.

Plaza Amador (28 pts | DIF +9)

Ya clasificado a semifinales como líder de la conferencia, cerrará la ronda regular ante Dep. Árabe Unido.

Alianza FC (24 pts | DIF +5)

Depende de sí mismo.

Si gana vs SSM ➜ Clasifica a playoffs.

Si empata ➜ Clasifica a playoffs.

Si pierde ➜ Clasifica si UME y TAU empatan. Si UME o TAU ganan, dependerá que DAU pierda o empate, o si gana no lo supere en diferencia de goles.

UMECIT FC (22 pts | DIF +5)

Depende de sí mismo.

Si gana vs TAU ➜ Clasifica a playoffs.

Si empata ➜ Clasifica a playoffs si DAU pierde o empata.

Tauro FC (21 pts | DIF +6)

Mantiene opciones directas.

Si gana vs UME ➜ Clasifica a playoffs.

Árabe Unido (21 pts | DIF -1)

Necesita combinación de resultados.

Si gana vs PLA ➜ Clasifica a playoffs si UME y TAU empatan.

Sporting SM (18 pts)

Sin opciones de clasificación en la última jornada.

TABLA DE POSICIONES DEL ESTE (correspondiente a la Jornada 15)

* FUENTE: www.lpf.com.pa

