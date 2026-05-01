Monseñor Dagoberto Campos Salas es nombrado nuevo Nuncio en Ecuador

La Oficina de Prensa de la Santa Sede anunció este viernes 1 de mayo, el nombramiento de monseñor Dagoberto Campos Salas como nuevo Nuncio Apostólico en la República del Ecuador.

Hasta el momento, Campos Salas se desempeñaba como representante diplomático del Santo Padre en Panamá.

Según el comunicado oficial de la Nunciatura Apostólica en Panamá, Su Santidad el Papa León XIV realizó este nombramiento señalando además que monseñor Campos Salas permanecerá en sus funciones en el país por aproximadamente seis semanas antes de su traslado definitivo.

En Ecuador, la Arquidiócesis de Quito ha acogido con espíritu de comunión este nombramiento, destacando que la llegada del nuevo Nuncio Apostólico será un signo de cercanía del Santo Padre con el pueblo ecuatoriano y una oportunidad para seguir fortaleciendo el caminar pastoral de la Iglesia en ese país.

Por su parte, en Panamá, monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, arzobispo metropolitano y presidente de la Conferencia Episcopal Panameña, expresó su agradecimiento por el servicio brindado por monseñor Campos Salas durante su misión en el país.

“Agradecemos de corazón su testimonio sacerdotal y diplomático, su palabra oportuna V su disponibilidad cOnstante para servir, especialmente en momentos significativos para la Iglesia católica en Panamá. Nos deja el ejemplo de un pastor que ha sabido conjugar la firmeza con la caridad y la misión con la fraternidad”, manifestó.

Asimismo, señaló que la Iglesia acoge con espíritu de fe este nuevo envío, confiando en que su servicio en Ecuador será igualmente fecundo, recordando que la Iglesia es universal y llamada a anunciar el Evangelio en todos los pueblos.

Finalmente, aseguró que se elevan oraciones por monseñor Campos Salas en esta nueva etapa de su ministerio, pidiendo al Señor que lo fortalezca y a la Santísima Virgen María que lo acompañe siempre en su misión Mons.

Dagoberto Campos Salas fue nombrado nuncio Apostólico en Panamá, por el Papa Francisco el 14 de mayo de 2022.