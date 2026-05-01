MINSA ejecuta obras en La Palma de Veraguas para beneficiar a 16 mil habitantes

Las obras de infraestructura sanitaria que ejecuta el Ministerio de Salud (MINSA) en La Palma de Veraguas benefician a más de 16 mil 100 habitantes de este distrito, destacó el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, durante su participación en el Concejo Municipal del distrito de Las Palmas.

Durante su intervención, el titular de Salud informó sobre los proyectos de infraestructura que se han entregado en este distrito:

- Mejoras al Puesto de Salud Cerro Negro, por un monto de B/. 51,379.58, beneficiando a 2,874 habitantes.

- Mejoras al Puesto de Salud La Cucurucha, por un monto de B/. 39,170.77, beneficiando a 1,582 habitantes.

Para 2026, el ministro Boyd Galindo anunció mejoras a los puestos de salud El Macano y La Arena (El María), beneficiando a unos 4 mil residentes de estas comunidades.

En su intervención ante los concejales de La Palma, el titular de Salud informó que se estará trabajando en la extensión horaria del Centro de Salud Las Palmas, así como en el nombramiento de dos operadores de vehículos de emergencias y la solicitud de estudio para la creación de un Minsa-CAPSI en este distrito.

El ministro Boyd Galindo estuvo acompañado del secretario general del Minsa, Julio Arosemena; el director regional de Salud de Veraguas, Xavier Torres; y parte de su equipo de trabajo, con el objetivo de conocer de primera mano las necesidades y solicitudes de las autoridades locales y la comunidad en general.