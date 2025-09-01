El PSG cede a Randal Kolo Muani al Tottenham

El atacante internacional francés Randal Kolo Muani fue cedido para esta temporada 2025-2026 por el París Saint-Germain al Tottenham, anunciaron ambos clubes este lunes, en el último día del mercado de inicio de temporada.

No se mencionó ninguna opción de compra para este jugador de 26 años, que tiene contrato con el PSG desde 2023 y que la pasada temporada ya estuvo cedido en la Juventus italiana.

El PSG llevaba varios días buscando una salida temporal a su jugador, que no entraba en los planes de Luis Enrique para esta temporada.

El destino será finalmente el Tottenham, club que ganó la pasada Europa League y que disputa la Liga de Campeones esta temporada.

En ese torneo continental, el Tottenham será rival a finales de noviembre del PSG, en un partido que marcaría el regreso de Kolo Muani al Parque de los Príncipes.

"Randal es un jugador de calidad, lo ha demostrado desde hace varios años, jugando en grandes equipos en la Liga de Campeones y adquiriendo una sólida experiencia en la selección de Francia", valoró el nuevo entrenador del Tottenham, Thomas Frank, citado en el comunicado.