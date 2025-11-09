"El peor día de mi vida", lamentó Bortoleto tras abandono en el GP de Brasil

El local Gabriel Bortoleto, de Sauber, consideró que vivió este domingo su "peor día", con su prematuro abandono en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, ganado por el líder del Campeonato Mundial de pilotos, el británico Lando Norris.

Primer brasileño que corría esta carrera en Interlagos desde Felipe Massa en 2017, Bortoleto tuvo que abandonar apenas en la primera vuelta, al chocar después de un toque en un curva con el canadiense Lance Stroll (Aston-Martin).

"Es difícil, porque estaba en casa, en mi país, frente a mi familia. Seguro que es el peor día de mi vida, siendo bien sincero", declaró el novato de 21 años a periodistas.

"Es parte del aprendizaje (...). Voy a continuar trabajando y, si Dios quiere, la próxima vez va a ser mejor", manifestó.

Bortoleto, que venía de ocupar el décimo puesto en el Gran Premio de México hace dos semanas, ha sumado en cinco carreras en su primera temporada en la F1.

"Los momentos difíciles que pasé en mi carrera han sido los momentos que me hicieron más fuerte como piloto", se consoló.

El brasileño evitó entrar controversia con Stroll pese al incidente.

"No voy a venir aquí a apuntar el dedo hacia él, hacia mí o hacia nadie", dijo.

"Iba a la par de Stroll, él llevaba neumáticos duros y tenía menos tracción (...). Yo estaba ahí. Él sabía que estaba por fuera (de la curva), pero siguió recto como si yo no estuviera. Me golpeó el alerón delantero con la rueda, me fui a la hierba y me estrellé contra el muro. No pude hacer nada", relató.

Bortoleto había tenido un aparatoso accidente el sábado durante la carrera esprint y no pudo participar en la clasificación para el GP por los daños sufridos por su auto.

Este domingo, su compañero de escudería, el alemán Nico Hülkenberg, quedó en el noveno puesto.