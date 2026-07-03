El patrón de McLaren corta los rumores sobre fichaje de Verstappen

El patrón de la escudería de Fórmula 1 McLaren, el estadounidense Zak Brown, puso fin el viernes a los "rumores" de un supuesto fichaje del tetracampeón del mundo neerlandés Max Verstappen, que desde hace meses protesta por su monoplaza Red Bull.

En el paddock de la F1, como en cada inicio del verano boreal, se respira el tradicional ambiente de periodo de traspasos que suele marcar estas semanas del calendario.

El viernes, Zak Brown fue preguntado en rueda de prensa durante el inicio del fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone, sobre unas supuestas "conversaciones" que el estadounidense habría mantenido con Verstappen para negociar un trueque con Red Bull entre el neerlandés y el australiano Oscar Piastri.

"Son rumores y tengo por costumbre no hablar de mis cenas", despejó con una sonrisa el nativo de California, de 54 años, expiloto reconvertido en rico hombre de negocios y gran patrón de la escudería McLaren.

"Estoy muy contento con mis dos pilotos, Lando (Norris) y Oscar (Piastri). Cada vez que un nombre como el de Max (Verstappen) aparece todo el mundo se emociona, porque es cuatro veces campeón del mundo", respondió Brown, conocido por no morderse la lengua.

"Realmente no he pensado en ello porque solo tengo dos volantes y no podría ofrecerle un asiento en ninguno de mis monoplazas", bromeó.

"McLaren es una escudería extraordinaria, como lo es Red Bull, Alpine, Ferrari o cualquier otra escudería de F1", concluyó Brown.

El británico Lando Norris, vigente campeón del mundo, también había bromeado el jueves ante los medios diciendo que "todo el mundo quiere venir a McLaren, no solo Max".

Incluso si la idea de pilotar junto al neerlandés sería "algo cool", "no es algo en serio", aseguró Norris.

"Oscar (Piastri) y yo trabajamos muy bien juntos y todavía por varios años", añadió.

Verstappen, que está atravesando una primera mitad de temporada complicada, no ha dejado de criticar su monplaza híbrido, con un estilo de pilotaje que detesta por la gestión de energía eléctrica. El carismático "Mad Max" ha llegado a amenazar incluso con dejar la Fórmula 1.