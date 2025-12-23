‘El papá’ de Centroamérica

La Selección mayor masculina de fútbol de Panamá ratificó su primer puesto en Centroamérica y terminará el 2025 como el mejor conjunto de la región.

Esto, tras revelarse ayer la Clasificación Mundial Masculina FIFA del mes de diciembre 2025, donde la ‘Sele’, dirigida por Thomas Christiansen, se ubicó en la posición número 30, de 210 naciones en el listado.

La escuadra panameña contabiliza un total de 1540.43 puntos, posicionándose como la mejor centroamericana, por encima de Costa Rica (No.49 y 1464.24 puntos); y Honduras (65 y 1379.54), por mencionar a sus más cercanos competidores. Sin embargo, la ‘Roja canalera’ es la cuarta mejor a nivel Concacaf, solo por detrás de México (14), Estados Unidos (15) y Canadá (27).

Este reconocimiento para Panamá en parte recae por culminar invicta su camino mundialista (en su grupo de la Fase final de eliminatoria de Concacaf) y lograr el boleto directo al torneo planetario, cuyos partidos los jugará en junio, en Toronto y Nueva York.

El puesto más alto en la historia de Panamá, según la Clasificación Mundial Masculina FIFA, es el lugar 29, obtenido en marzo del 2014. La clasificación la lidera España (1877.18), seguida de Argentina (1873.33), y Francia (1870). El próximo ranking será anunciado el 18 de enero.