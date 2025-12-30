El noruego Magnus Carlsen suma un vigésimo título mundial en ajedrez

El noruego Magnus Carlsen, número uno del ajedrez, conquistó este martes en Doha el Mundial de partidas en cadencia blitz, firmando un nuevo doblete después de coronarse el domingo en las partidas en cadencia rápida, con lo que suma ya veinte títulos mundiales.

Carlsen batió en la final de blitz este martes al uzbeko Nodirbek Abdusattorov, logrando el triunfo con las piezas negras.

Las partidas blitz o relámpago se disputan con tres minutos de entrada para los dos jugadores y un añadido de dos segundos por cada movimiento.

La estrella noruega estuvo cerca de no clasificarse a semifinales al sufrir tres derrotas en las diecinueve partidas de la fase de clasificación, donde acabó tercero.

Finalmente se impuso al estadounidense Fabiano Caruana en esas semifinales y luego en la final a Abdusattorov, campeón mundial de partidas rápidas en 2021.

El domingo, Carlsen se había coronado campeón mundial de partidas rápidas (15 minutos y diez segundos añadidos por cada movimiento), terminando primero la clasificación regular. Esa competición se disputa sin una fase final.

Su palmarés sale por lo tanto más nutrido de Catar: cuenta ahora con nueve títulos mundiales en blitz, seis en rápidas y cinco en cadencia larga, la más prestigiosa.

Cansado del formato de la competición de cadenacia larga -un enfrenamiento de mas de diez partidas entre el campeón y un aspirante-, Magnus Carlsen abandonó en 2023, sin competir, una corona que actualmente ostenta el indio Dommaraju Gukesh.