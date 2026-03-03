El invicto Alcaraz apunta al triplete en Indian Wells ante Sinner y Djokovic

La temporada perfecta de Carlos Alcaraz tiene una nueva parada en Indian Wells (Estados Unidos), el primer torneo Masters 1000 del año, donde Jannik Sinner y Novak Djokovic quieren bajar de la nube al número uno español.

A partir del miércoles, Alcaraz pugnará por su tercer título en el desierto californiano, que aguardaba la llegada de un grupo de tenistas varados en Dubái por la guerra en Oriente Medio.

. ¿Reencuentro Alcaraz-Djokovic?

Alcaraz acude este año a Indian Wells, uno de sus torneos predilectos, más incontenible que nunca.

En su corta pero deslumbrante carrera, el prodigio de El Palmar no lucía hasta ahora un arranque de año con 12 victorias y ninguna derrota.

En este impecable recorrido cosechó en enero su primer título del Abierto de Australia, completando el Grand Slam de carrera a los 22 años, más joven que nadie.

A mediados de febrero se hizo con el torneo de Doha (ATP 500) y ahora no aspira a menos que a reconquistar Indian Wells, donde reinó en 2023 y 2024, y alcanzar así en el palmarés a los tricampeones Rafael Nadal, Jimmy Connors y Michael Chang.

Por delante aún quedarían los cinco trofeos que acapararon Roger Federer y Novak Djokovic, quien vuelve a la competición tras su derrota ante Alcaraz en la final de Australia.

El sorteo de Indian Wells les deparó un posible reencuentro en semifinales, siempre que sorteen los obstáculos desde su entrada en acción en la segunda ronda.

Alcaraz debutará frente al experimentado tenista búlgaro Grigor Dimitrov o el francés Térence Atmane mientras Nole puede medirse con otro jugador galo, Giovanni Mpetshi Perricard, o el polaco Kamil Majchrzak.

El italiano Jannik Sinner, tercera gran figura en liza, avista en su lado del cuadro peligros como el local Ben Shelton y el alemán Alexander Zverev.

El año pasado, el número dos mundial se ausentó del Valle de Coachella por la suspensión de tres meses que recibió por el positivo por clostebol en este mismo evento en 2024.

Aunque no tiene opciones de desbancar a Alcaraz de la cima de la ATP, una primera victoria en Indian Wells sería una inyección de confianza muy necesaria para Sinner, que encadenó tropiezos inesperados ante Djokovic en Australia y Jakub Mensik en Doha.

En el caso del vigente campeón, el británico Jack Draper, sus perspectivas de defender el título están seriamente limitadas por las lesiones que arrastra desde su retirada del Abierto de Estados Unidos en agosto.

. Sabalenka por una tercera oportunidad

En la categoría femenina, de nivel WTA 1000, la tenista a destronar es la joven rusa Mirra Andreeva, pupila aventajada de la española Conchita Martínez.

Octava del ranking mundial, la perla de 18 años arrancó la campaña triunfando en Adelaida (WTA 500) pero en Australia cayó en octavos y sigue esperando por su primera final grande.

La bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno mundial, tiene en Indian Wells una de sus asignaturas pendientes tras caer en la final pasada ante Andreeva y en la de 2023 ante la kazaja Elena Rybakina, la flamante campeona en Australia.

La polaca Iga Swiatek, ganadora en 2022 y 2024, tendrá una nueva oportunidad de ascender a lo más alto del palmarés con un tercer título.

. La delegación latinoamericana

El argentino Francisco Cerúndolo, número 20 de la ATP, volverá a encabezar la representación latinoamericana en este arranque de la gira estadounidense de pista rápida.

Campeón en febrero ante su público de Buenos Aires, Cerúndolo estará secundado por un grupo amplio de compatriotas en los que figura su hermano menor Juan Manuel así como Tomás Etcheverry y Sebastián Báez.

Una de las grandes incógnitas será el nivel de la promesa brasileña João Fonseca en su segunda aparición en este prestigioso escenario.

En 2025, el carioca superó la primera ronda a sus 18 años pero después fue sacado del camino por Draper.

Esta semana debutará frente al belga Raphaël Collignon en un intento por reimpulsar su inicio de temporada, descarrilado por ahora con sus tempranas eliminaciones en Australia y ante sus aficionados en Rio de Janeiro.

. Tenistas bloqueados

Mientras la mayoría de tenistas ultiman su preparación en el llamado Tennis Paradise, con cientos de aficionados disfrutando de los entrenamientos, un pequeño grupo no había podido desplazarse todavía al torneo a menos de 48 horas del inicio.

La mañana del lunes, la ATP confirmó que estos jugadores seguían bloqueados en Dubái debido al cierre del espacio aéreo por el conflicto en Medio Oriente, desatado tras la ofensiva estadounidense e israelí contra Irán.

Los rusos Daniil Medvedev, campeón en Dubái y doble subcampeón de Indian Wells (2023 y 2024), y Andrey Rublev fueron reemplazados del evento de dobles mixtos del martes pero se mantienen en el cuadro individual.