El IJA se corona campeón en las Sub-14 LBK

ML | El Instituto Justo Arosemena (IJA) se corona campeón de las categorías Sub-14 (masculino y femenino) de la Liga de Baloncesto Kiwanis (LBK), y lo celebraron a lo grande con las 110 Copas Intercolegiales del Profesor Raúl Antonio “El Pelaito” Pineda Aguilar, tras más de 50 años como entrenador de baloncesto.

En 1973 logró su primer campeoato con la Escuela Nele Kantule. En una jornada de encuentros en el gimnasio del Instituto Comercial Panamá, a primera hora las chicas del Instituto Justo Arosemena (IJA) dieron muestras de que venían por la revancha contra sus conocidas rivales del Instituto Italiano Enrico Fermi, al vencerlas en una electrizante final por marcador de 47 a 44.

En el juego de fondo, los masculinos de la Sub-14 ratificaron el gran momento al coronarse campeones igualmente y vencer a los Warriors del Instituto Sun Yat Sen del Centro Cultural Chino Panameño por pizarra de 65 a 51 en un partido que dominaron de principio a fin.