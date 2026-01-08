El Gobierno Nacional reactiva los trabajos de reconstrucción del estadio Rico Cedeño, para inaugurarlo este año

'Vamos a rescatar otro patrimonio inmenso del pueblo panameño, perdido y abandonado y lleno de monte... y sin luces, pues se llevaron las luces, no sé para dónde', señaló Mulino. El proyecto de rehabilitación del estadio Rico Cedeño fue contratado en enero de 2019 por un monto inicial de B/.5.4 millones. El contrato acumuló múltiples adendas, extensiones de plazo y reconocimientos económicos que elevaron su costo total a más de B/.10 millones, pero sin mayores avances.Las sucesivas modificaciones, la falta de definiciones técnicas oportunas y los incumplimientos verificados generaron un estancamiento prolongado del proyecto, que tras varios años alcanzaba un avance físico aproximado del 83%, sin viabilidad jurídica ni administrativa para continuar bajo el contrato vigente.Ante la complejidad contractual del proyecto, el Instituto Panameño de Deportes, bajo la conducción de Miguel Ordóñez, llevó adelante diversas gestiones para encontrar una vía legal que permitiera avanzar con la obra, incluyendo intentos de instrumentar la adenda No. 7, explorar un posible mutuo acuerdo y evaluar la liquidación, como parte de un esfuerzo institucional real por concluir el proyecto.