El francés Ogier gana el Rally de Japón y lleva disputa por el título a la última carrera

El francés Sébastien Ogier ganó el domingo el Rally de Japón, con lo que cortó a tres puntos la ventaja del británico Elfyn Evans en la disputa por el título mundial de la disciplina.

Ogier mantuvo viva la esperanza de alcanzar su noveno título mundial en una disputa con el galés Evans este mes en la carrera final de la temporada, el Rally de Arabia Saudita.

El finlandés Kalle Rovanpera quedó a 24 puntos de Evans después de terminar sexto, con opciones matemáticas de obtener el campeonato mundial.

Evans pudo haber alcanzado en Japón su primer campeonato mundial pero su compañero del equipo Toyota, Ogier, se negó a tirar la toalla, con una actuación tenaz.

El corredor francés de 41 años terminó 11,6 segundos antes de Evans, en una jornada en que la lluvia mojó las sinuosas rutas de asfalto.

Ogier consideró que fue el "resultado perfecto", después de chocar con un árbol en el Rally de Europa Central en octubre.

"Ha sido un fin de semana difícil por esta lluvia hoy, nada era seguro", declaró Ogier, quien se subió encima de su auto para celebrar después cruzar la meta.