El favorito Mineiro y el excampeón Lanús completan cuartos de Sudamericana

Atlético Mineiro dejó fuera a Godoy Cruz este jueves y sigue en carrera en la Copa Sudamericana junto a Lanús, verdugo de Central Córdoba, en unos octavos de final de la Copa Sudamericana opacados por los virulentos incidentes entre hinchas ocurridos el miércoles en Buenos Aires.

El cierre de los octavos tuvo lugar un día después de los violentos enfrentamientos que se sucedieron en el partido entre Independiente de Argentina y Universidad de Chile en Buenos Aires, que dejaron 19 heridos, tres de ellos de gravedad, y un centenar de detenidos.

El partido fue suspendido y la Conmebol adelantó que actuará "con la mayor firmeza" a la hora de aplicar sanciones.

De esta manera, los cuartos de final de la Sudamericana, que se jugarán entre el 17 y el 26 de setiembre, mantienen en suspenso quién será el rival de Alianza Lima, verdugo de la Universidad Católica de Ecuador el miércoles.

Los restantes choques de cuartos de final serán: Bolívar-Atlético Mineiro, Fluminens-Lanús e Independiente del Valle-Once Caldas.

- Mineiro confirma su favoritismo -

Tras la batalla campal, que recorrió el mundo por su alto grado de violencia, la Sudamericana volvió este jueves en Mendoza con la clasificación del Mineiro.

Godoy Cruz cayó en su casa 1-0 ante un equipo brasileño cargado de figuras que en la ida firmó una trabajosa victoria por 2-1.

El Galo supo llevar a buen puerto sin grandes contratiempos la revancha ante el equipo mendocino y en cuartos se medirá ante Bolívar, verdugo el miércoles de Cienciano.

En los minutos finales, algunas escaramuzas empañaron el desarrollo tranquilo que tuvo el partido y el volante local Walter Montoya vio la roja directa por agresión.

La gran figura del equipo mineiro, el atacante Hulk, celebró que el Galo "jugó concentrado" y ya piensa en Bolívar. "un gran equipo y juega en la altura (La Paz, a 3.650 msnm) que dificulta un poco las cosas".

- Lanús, 'viejo zorro' de la Sudamericana -

Campeón de la Sudamericana en 2013, Lanús sobrevivió a una serie de alto riesgo ante el sorprendente Central Córdoba.

El modesto equipo de Santiago del Estero (norte de Argentina) sorprendió este año en la Libertadores al pelear hasta las últimas instancias su pasaje a octavos, y lograr un histórico triunfo sobre el Flamengo en el Maracaná, y en el duelo fratricida ante Lanús luchó hasta el final.

A los 90+1 Dylan Aquino anotó el gol de la victoria para el Granate y llevó la definición a los penales, tras el triunfo de Central Córdoba en la ida también por 1-0.

En los penales, los dirigidos por Mauricio Pellegrino aprovecharon su mayor recorrido en partidos internacionales y cerraron la serie a su favor 4-2.