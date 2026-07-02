El ex campeón mundial de los pesados Tyson Fury peleará en Tailandia con fines benéficos

El boxeador británico Tyson Fury, ex campeón mundial de los pesos pesados, anunció el miércoles que peleará con el polaco Mariusz Wach en un combate benéfico en Tailandia este mes, antes de su esperado duelo con Anthony Joshua.

El dos veces campeón mundial del peso máximo, de 37 años, anunció el miércoles en su página de Facebook que peleará "contra Mariusz Wach en vivo y en exclusiva aquí en Pattaya, Tailandia".

El púgil precisó que el combate tendrá lugar el 24 de julio y será a doce asaltos.

Fury se retiró por última vez tras su segunda derrota consecutiva frente al campeón mundial ucraniano Oleksandr Usyk a finales de 2024, y pasó un año completo sin pelear antes de anunciar su más reciente regreso en enero.

La pelea de Fury contra Wach, de 46 años y apodado 'El Vikingo', se considera un calentamiento para un choque con Joshua que se espera para este año.

Fury indicó que el combate contra Wach se celebrará en el Max Muay Thai Stadium de Pattaya y será grabado por Netflix para su serie de televisión. Señaló que todos los ingresos se donarán a niños locales que pasan hambre y viven sin hogar.

Conocido por su agilidad excepcional a pesar de su imponente estatura (2,06 m), Fury destronó al campeón ucraniano Wladimir Klitschko, en 2015, antes de imponerse como uno de los mejores boxeadores de la historia de la categoría reina.