El efecto Arruabarrena: cuatro claves de la metamorfosis de Boca Juniors

Poco más de tres meses le bastaron al entrenador Rodolfo Arruabarrena para dar vuelta al 2026 de Boca Juniors, un año que arrancó desalentador y termina con la ilusión de volver a ganar un título tras tres años y medio de sequía.

En el primer semestre, el Xeneize se quedó en los octavos de final del torneo Apertura y fue eliminado de la Copa Libertadores en la fase de grupos, un golpe que le costó la salida al entrenador Claudio Úbeda.

En plena tempestad, el presidente Juan Román Riquelme dio un volantazo y contrató a Arruabarrena, lateral izquierdo durante la época del "Virrey" Carlos Bianchi a inicios de los 2000.

El Vasco tenía los pergaminos para volver a dirigir a Boca, el club de sus amores con el que conquistó el campeonato de primera división y la Copa Argentina en 2015.

El comienzo del segundo ciclo no fue un camino de rosas. El Xeneize cayó ante el humilde Riestra (0-3) en el arranque del Clausura y ante el modesto O'Higgins de Chile en los playoffs de la Sudamericana, una serie que rescató en los penales.

Aquella caída en los 90 minutos, el 30 de julio en suelo chileno, fue la última de Boca antes de hilvanar 9 triunfos y 6 empates entre Clausura, Sudamericana y Copa Argentina.

El equipo del Vasco quiere seguir aprovechando el momentum y la noche del viernes (00H30 GMT del sábado) recibirá en la Bombonera a Unión de Santa Fe, rival directo en la pelea por meterse a los playoffs, en el inicio de la undécima jornada del torneo Clausura.

¿Cómo pasó de ser un equipo desvencijado en el primer semestre a mantener un invicto de 15 partidos y mantenerse vivo en tres competencias en el segundo?

Aquí, cuatro claves de la recuperación de Boca:

1. Un equipo resiliente

Con el Vasco, Boca ha demostrado que es capaz de reponerse de los golpes. La prueba más reciente la dio el domingo, cuando remontó un 2-0 ante Racing en los 20 minutos finales y se aseguró un puesto en las semifinales de la Copa Argentina.

El protagonista de la épica fue el delantero ecuatoriano Enner Valencia, que volteó el marcador 3-2 con un memorable triplete de cabeza.

"Hace rato que miro al banco y tengo con qué cambiar los partidos", dijo Arruabarrena sobre el ingreso de "Supermán" Valencia.

2. Paciencia con ambición

A diferencia de Úbeda, Arruabarrena parece más autocrítico e incluso en las victorias recuerda que sus objetivos son acordes a la altura del club.

"Tenemos que salir campeón de algo, pero tenemos que ir tranquilos", advirtió el Vasco sobre un Boca que está a dos victorias de ganar la Copa Argentina y a una serie ante Vasco da Gama de jugar la final de la Sudamericana.

En el torneo local, el Xeneize es quinto, en zona de clasificación a los mata-mata (5º), y es tercero en la Tabla Anual, con buenas chances de meterse a la Copa Libertadores 2027.

3. La apuesta por los jóvenes

Arruabarrena se ha empeñado en hacerles lugar a los jóvenes, que con desempeños sobresalientes respondieron a esa confianza.

En apenas tres meses, el Vasco mandó a la cancha al central Facundo "Jagger" Herrera, de 20 años, que se afirmó con personalidad.

También confió en dos prospectos de 19 años: Tomás Aranda, actualmente lesionado pero uno de los creativos más promisorios del fútbol argentino; y Leonel Flores, extremo por derecha que fue llamado por Lionel Scaloni a la Albiceleste y debutó muy bien ante Bolivia.

La idea es "tratar de no quemarlos. Los vamos viendo en los entrenamientos, saben que tienen que seguir aprendiendo", dijo el Vasco.

4. Un Vasco que optimiza

Cuando dirigió por primera vez a Boca, Arruabarrena era un entrenador novel, pero en una década ha acumulado experiencia en clubes de ligas exóticas como la de Arabia Saudita o Egipto, e incluso en la selección de Emiratos Árabes Unidos.

Con mayor bagaje, el Vasco ha sabido optimizar al máximo un plantel al que no le han faltado lesiones, como las de Adam Bareiro, Tomás Belmonte, Agustín Marchesín o el capitán Leandro Paredes.

Al tiempo, ha sabido recuperar a jugadores que arrastraban una temporada de altibajos, como Santiago Ascacíbar, Carlos Palacios y Alan Velasco.

"El Vasco nos cambió la mentalidad. La idea de juego, jugar a lo que queremos, a proponer todo el tiempo, a ser protagonistas y creo que lo venimos haciendo muy bien. De menor a mayor, tenemos mucho por mejorar pero vamos por el buen camino", dijo Paredes sobre DT hace algunas semanas.