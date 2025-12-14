El City no frena su persecución al Arsenal, Aston Villa sigue en racha

El Manchester City, primer perseguidor en la Premier League del líder Arsenal, se impuso este domingo 3-0 en la cancha del Crystal Palace durante la decimosexta jornada, en la que el Aston Villa, tercero, alargó su racha de victorias.

Los Citizens alcanzan así las 34 unidades y se mantienen a solo dos puntos de los Gunners, que vencieron la víspera 2-1 al colista Wolverhampton. En tercera posición está el Aston Villa con 33 unidades, tras haber recibido impuesto 3-2 en su visita al West Ham.

En Selhurst Park, el noruego Erling Haaland (41’ y 88’ de penal) y el atacante inglés Phil Foden (69’), ambos en gran estado de forma, anotaron las dianas para conquistar el feudo de los Eagles (5º, 26 puntos).

En la primera mitad, el City se hizo con la posesión, aunque era el Palace el que se mostró más peligroso. Un tiro al larguero de Yeremy Pino y un cara a cara ganada por el arquero Gianluigi Donnarumma contra el ariete Jean-Michel Mateta (43’) estuvieron a punto de cambiar el curso del partido.

Pero Haaland, que apenas había recibido balones, remató de cabeza un centro colgado desde la banda derecha por Matheus Nunes para encarrilar el partido.

Ya en la segunda mitad, Foden dobló la ventaja desde fuera del área, con su sexto gol en cuatro partidos de Premier League, y Haaland logró su doblete tras convertir un penal por falta del guardameta Dean Henderson sobre Savinho en el área.

El noruego de 25 años suma así 17 goles en las primeras 16 fechas, unas cifras impresionantes que le elevan aún más en la tabla de goleadores de la Premier League.

”Haaland es un atacante para marcar goles, pero en la segunda mitad conservó el balón. Fue capaz de contener situaciones. Nos ayudó a estar juntos. En la segunda mitad estuvo excepcional”, valoró el entrenador Pep Guardiola.

También se disputaba en Londres el choque entre West Ham y Aston Villa, eléctrico desde el primer minuto.

Matheus Fernandes adelantó a los Hammers (18°) a los 30 segundos de partido, antes de que su compañero griego Konstantinos Mavropanos anotase contra su portería para empatar (9’).

El West Ham volvió a adelantarse gracias a Jarrod Bowen (24’), pero en la segunda mitad Morgan Rogers compuso un doblete (50’ y 79’) que alargó a nueve la racha de victorias consecutivas entre todas las competiciones para los hombres de Unai Emery.

Fuera del Top 5, el Sunderland (7º) se impuso 1-0 en su cancha durante el derbi de Tyne & Wear -por la región de ambos clubes- contra el Newcastle.

Los Black Cats, recién ascendidos y una de las revelaciones de la temporada, se beneficiaron de un gol contra su portería del atacante alemán Nick Woltemade (46’) en los primeros compases de la segunda mitad, resultado que deja a las Urracas en media tabla (12º).

Justo por delante está el Tottenham (11º), que cayó 3-0 en su visita al Nottingham Forest (16º), con doblete del centrocampista Callum Hudson-Odoi (28’ y 50’).

La derrota vuelve a poner en el ojo del huracán al técnico de los Spurs, el danés Thomas Frank, que había recuperado algo de crédito tras encadenar dos victorias entre campeonato y Liga de Campeones.

El domingo se disputará además el Brentford-Leeds antes de que el lunes el Manchester United (8º, 25 puntos) cierre la decimosexta jornada contra el Bournemouth (14º).