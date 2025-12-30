El centenario de la San Silvestre rompe marcas en Sao Paulo

La tradicional carrera de San Silvestre en Sao Paulo, mayor prueba urbana de Brasil y América Latina, celebrará este miércoles su 100ª edición con un récord de más de 55.000 corredores inscritos.

Un total de 44 países tendrá representación en la marea humana que tomará las calles de Sao Paulo, según cifras anunciadas por los organizadores. El recorrido de 15 km comienza en la emblemática avenida Paulista y tendrá escalas en los principales puntos turísticos de la ciudad.

Los keniatas Wilson Kiprono Too, con marca de 44 minutos y 21 segundos, y Agnes Keino, con crono de 51 minutos y 25 segundos, fueron los ganadores en la cita de 2024, en las categorías élite masculina y femenina, respectivamente.

La prueba repartirá unos 295.000 reales en premios, equivalentes a cerca de 54.000 dólares. Los triunfadores se llevarán unos 11.400 dólares cada uno.

- Dominio africano -

Atletas de África han establecido una férrea hegemonía en las últimas ediciones de San Silvestre. Corredores de ese continente encadenan 13 años consecutivos de triunfos en la carrera masculina y 17 en la femenina.

Joseph Panga, de Tanzania, es uno de los principales aspirantes en esta edición del centenario, tras haber escoltado a Too en la carrera del año pasado. El fondista de 30 años fue noveno en el Maratón de Berlín de este año.

Wilson Maina, de Kenia, es otro de los favoritos.

Lideró en 2024 los primeros kilómetros de la prueba, pero tuvo problemas con el calzado y finalmente culminó en el séptimo lugar.

"Voy a hacer lo mismo que el año pasado. Voy a salir fuerte y vamos a ver qué pasa", comentó Maina, de 32 años, en conferencia de prensa.

Entre las corredoras élite resalta la keniata Cynthia Chemweno, segunda en San Silvestre el año anterior, después de Keino.

"Me siento muy bien aquí", dijo la corredora de 29 años.

Johnatas Cruz, Gleison "Cebolão" Santos, Nubia de Oliveira y Jeane Barreto están entre las esperanzas locales.

La primera San Silvestre se disputó en la noche del 31 de diciembre de 1925, por iniciativa del periodista Cásper Libero, fundador del diario Gazeta Esportiva, después de asistir a una carrera nocturna en París.

La prueba adquirió el nombre del santo católico que murió un 31 de diciembre y se llevó a cabo anualmente sin interrupciones, a excepción de 2020, a causa de la pandemia de covid.

La competición abandonó su horario nocturno con el tiempo. Se corre desde 2012 por la mañana debido a las altas temperaturas del verano.