El campeón Márquez vence en el esprint de MotoGP en Brasil

El español Marc Márquez (Ducati) ganó este sábado la carrera esprint del Gran Premio de Brasil, segunda prueba del Campeonato del Mundo de MotoGP, en el autódromo Ayrton Senna de Goiania.

Partiendo desde la tercera posición, el actual campeón del mundo superó al italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46), quien había salido desde la pole position, y a su compatriota Jorge Martín (Aprilia).

"Es una victoria muy importante porque sufrí mucho durante el primer fin de semana de la temporada en Tailandia y ahora me siento mejor. Todavía no piloto como me gustaría, pero voy a seguir trabajando y esforzándome, esa es la clave", declaró el español, quien logró su primer triunfo desde que se alzó con su séptimo título mundial de MotoGP a finales de septiembre en Japón.

Por su parte, Di Giannantonio estuvo a punto de conseguir su primera victoria en una carrera sprint.

Tras salir desde la pole position, el italiano logró una cómoda ventaja sobre Márquez, a quien aventajaba por más de un segundo poco antes de llegar a la mitad de la carrera.

Pero el español fue recortando distancias poco a poco hasta ponerse al frente de la carrera en la vuelta 12 de las 15.

- Felicidad de "Diggia" -

"Debo estar contento, creo que lo hice casi todo a la perfección. Hice una buena salida, intenté escaparme, pero cometí dos pequeños errores que le permitieron a Marc (Márquez) rebasarme. Pero el ritmo fue muy bueno, así que estoy contento", destacó "Diggia" ante los micrófonos de Canal+.

Su compatriota Marco Bezzecchi (Aprilia), ganador del primer GP de la temporada en Tailandia hace tres semanas, terminó en el cuarto puesto, por delante del japonés Ai Ogura (Aprilia-Trackhouse) y del francés Fabio Quartararo (Yamaha).

El español Alex Márquez (Ducati-Gresini) terminó séptimo, por delante del italiano Francesco Bagnaia (Ducati) y de su compatriota Pedro Acosta (KTM), quien sumó el punto del noveno lugar y conserva su puesto de líder del campeonato mundial -victoria en el esprint de Tailandia y segundo puesto en la carrera- con dos puntos de ventaja sobre Bezzecchi.

El francés Johann Zarco (Honda-LCR) se cayó al inicio de la octava vuelta. Partió en décima posición, pero, obstaculizado por el español Fermín Aldeguer (Ducati-Gresini), había retrocedido hasta la decimocuarta antes de remontar hasta la duodécima y finalmente caer.

La salida de la carrera se retrasó casi una hora y media para realizar reparaciones de emergencia en la pista, donde se había formado un bache, probablemente debido a un movimiento del terreno tras las lluvias torrenciales que han caído sobre Goinia en los últimos días.