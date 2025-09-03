El boxeador mexicano Jaime Munguía queda absuelto en caso de dopaje

El boxeador mexicano Jaime Munguía fue finalmente absuelto por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tras haber dado positivo a la testosterona después de su victoria en mayo ante el francés Bruno Surace, anunció esta federación.

"El resultado positivo inicial se debía a complementos alimentarios contaminados y no a una acción deliberada del boxeador", explicó el CMB en su página web.

El presidente del CMB, el también mexicano Mauricio Sulaimán, subrayó que su organización concluye que Munguía, de 28 años, "no fue culpable" del positivo.

"Todo el mundo tiene derecho a una investigación en profundidad y a defenderse", añadió el directivo.

Munguía había caído ante Surace el pasado diciembre, por KO, y el púgil de Tijuana pudo tomarse la revancha el 4 de mayo en Riad (Arabia Saudita) por decisión unánime de los jueces.

Fue después de ese combate en la capital saudita cuando se obtuvo la muestra que dio positivo.

"Estoy feliz por probar mi inocencia. Siempre he sido una persona y un atleta íntegro. Voy a continuar mi carrera, buscar grandes combates y, si Dios quiere, convertirme en campeón del mundo del CMB", sostuvo el púgil.