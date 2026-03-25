El automovilismo se consolida

En menos de tres años, el Autódromo Panamá se ha convertido en un referente en los deportes a motor, sumado a otras iniciativas deportivas que involucran el running, ciclismo, motociclismo, kartismo, además de conciertos y eventos culturales.

El Autódromo Panamá, ubicado en Capira, Panamá Oeste, ha sido escenario de jornadas históricas, solo cabe reseñar el Gran Premio Panamá 2026, celebrado el pasado 21 de marzo.

Según cifras del propio autódromo, el evento reunió a más de 15 mil asistentes, que disfrutaron de tres categorías de carreras de alto nivel: la primera fecha (nocturna) del GT Challenge de las Américas, la segunda fecha del campeonato TCR Panamá y el torneo local de Súper Turismo.

Y es que este recinto se ha reafirmado en uno con la mayor convocatoria del país, reuniendo consistentemente a más de 10,000 personas por evento y superando las 100,000 visitas anuales en su calendario.

Su crecimiento sostenido ha generado un efecto directo en el turismo, con la llegada de visitantes internacionales que impulsan la ocupación hotelera, la gastronomía y el comercio local.

Panamá comienza así a posicionarse como un destino relevante dentro del turismo deportivo regional. Y estos logros animan a ampliar más las ofertas para los fans.