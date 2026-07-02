Egipto cuenta con el "pequeño Zico" para tumbar a los Socceroos

Titular en el Mundial 2026 en Egipto, Mostafa Abdel Raouf "Zico" no es tan famoso como el legendario 10 brasileño, pero espera brillar y conducir a los Faraones a una victoria sobre Australia en los dieciseisavos de final el viernes.

Convocado por la selección cuando no se lo esperaba, el delantero de 29 años se convirtió el 22 de junio, contra Nueva Zelanda, en el primer egipcio en marcar y dar una asistencia en un mismo partido de Copa del Mundo, una hazaña igualada en ese mismo encuentro por Mohamed Salah.

Egipto se enfrenta el viernes a Australia en Dallas (18H00 GMT) por una plaza en octavos de final, y el delantero del Pyramids FC de su país debería volver a ser titular, como en los tres partidos de la fase de grupos.

"Me estaba preparando para pasar las vacaciones de verano en la costa norte, me sorprendió la llamada de Hossam Hassan para unirme a la selección, y aquí me tienen jugando y marcando en un Mundial", confesó después de la victoria por 3-1 en Vancouver contra Nueza Zelanda en la fase de grupos.

El joven Mostafa pensó que debería renunciar a su sueño de ser futbolista cuando a los 14 años, tras perder a su padre, tuvo que ponerse a trabajar en el negocio familiar, una tienda de ropa.

Quien sí tuvo que renunciar fue su hermano mayor, Abdel Raouf: "Tras la muerte de nuestro padre, asumimos nuestras responsabilidades trabajando juntos; luego decidí dejar el fútbol para priorizar la carrera de Mostafa", contó a la AFP el exjugador del Tanta SC.

"Al final, cerramos la tienda para dedicarnos por completo a su trayectoria".

- Zaki, en el nombre del padre -

En realidad, el Zico egipcio era Abdel. "Cuando yo jugaba al fútbol, mi nombre era muy largo, así que mi tío me puso el apodo Zico por cariño, porque deriva del apellido Zaki y porque le gustaba el brasileño Zico. Cuando Mostafa empezó a jugar, lo llamaban el pequeño Zico, hasta que se convirtió en Zico después de que yo dejara de jugar".

En 2019, Mostafa fue fichado por el Haras El-Hodoud, un club con el que ascendió dos temporadas más tarde a la primera división egipcia.

En 2023, se incorporó al ZED y luego al Pyramids FC en 2025, donde se ha convertido en una pieza clave del equipo que ganó la Copa de Egipto en mayo.

A diferencia de las estrellas Salah o Marmoush, nunca ha salido de su país para jugar en una liga extranjera.

Convocado por primera vez a la selección a finales de 2022 por el portugués Rui Vitoria, aunque sin llegar a jugar, Zico fue una de las sorpresas de la lista para el último stage de preparación antes del Mundial de Norteamérica 2026.

Y Mostafa le devolvió la confianza al técnico saliendo desde el banco para marcar el único gol para la victoria 1-0 ante Rusia en un amistoso a finales de mayo. Volvió a marcar un tanto a comienzos de junio en la derrota 2-1 en otro fogueo contra Brasil, al aprovechar un error de Marquinhos, lo que llevó al verdadero Zico a felicitarlo en un video.

- "Le dije que marcaría" -

Luego llegó su momento de gloria: el gol contra Nueva Zelanda.

"Antes del partido, hablé con él por teléfono y me enteré de que sería titular, le dije que marcaría", cuenta su hermano mayor a la AFP.

"Tras el partido, los vecinos, amigos y habitantes de nuestra ciudad se reunieron frente a nuestra casa para celebrar. Todo el mundo quiere a Mostafa", añadió.

Después del partido, Zico pensó de inmediato en su familia: "Dedico esta victoria y este gol a mi madre y a mi hermano Abdel Raouf, que para mí fue como un padre tras la muerte del nuestro. Me habría gustado que siguiera vivo para ver lo que he conseguido".

Pese a jugar tres Mundiales (1978, 1982 y 1986) con la selección verdeamarela, el Zico original, apodado el "Pelé blanco" por su calidad, nunca pudo ganar la Copa del Mundo.

Parece difícil que lo pueda hacer ahora el Zico egipcio, pero él no renuncia a lograrlo: "¿Por qué no aspirar a llegar lo más lejos posible en este torneo?", dijo tras la clasificación a dieciseisavos.