EEUU despacha a Bosnia, pero pierde a Balogun para la cita de octavos con Bélgica

Con el impulso de un Levi's Stadium que se despidió del Mundial, Estados Unidos venció este martes 2-0 a Bosnia y Herzegovina y sacó boleto a los octavos del Mundial, aunque con la onerosa factura de perder a su goleador Folarin Balogun para ese duelo ante Bélgica.

Empujado por su público en el coqueto estadio del área de la Bahía de San Francisco, que acogió su último partido como sede del torneo, el Team USA impuso desde el inicio un ritmo intenso ante una Bosnia que apostó por el orden defensivo y las transiciones rápidas.

Christian Pulisic, recuperado de las molestias musculares que limitaron su participación durante la fase de grupos, volvió a asumir el liderazgo ofensivo del equipo del argentino Mauricio Pochettino, cuyo equipo mostró el mismo espíritu competitivo que se robó los aplausos en la fase de grupos.

"Estoy muy orgulloso. Los jugadores se lo merecen todo. La manera en que competimos, otra vez, ante un muy buen equipo y un rival muy difícil... Creo que es un motivo para sentirse orgullos (...) y estos aficionados fueron increíbles una vez más. Es maravilloso vivir una experiencia así", señaló.

Estados Unidos se hizo dueño de la pelota, con Weston McKennie insistiendo por la banda derecha y algunos destellos de Pulisic, pero Bosnia le cerró casi todos los caminos y el partido parecía condenado a un bostezo que solo contuvo el atacante norteamericano Folarin Balogun.

Cuando el descanso asomaba, apareció el delantero del Mónaco.

Un pase filtrado rebotó en un defensor, la pelota le quedó servida y Balogun no perdonó: zurdazo entre las piernas de Nikola Vasilj y 1-0 para mantener viva una costumbre estadounidense, la de marcar antes del entretiempo en todos sus partidos del Mundial.

- "¿Por qué no nosotros?" -

La alegría para Balogun, goleador del Team USA con tres tantos en el torneo, se aguó al minuto 64, cuando fue expulsado a instancias del VAR luego de una plancha involuntaria sobre Tarik Muharemović, mientras ambos disputaban una pelota dividida.

Sobre la expulsión de su delantero goleador Balogun, sancionada a instancias del VAR, Poch dijo que para él "nunca es tarjeta roja. Viéndola por televisión, nunca hubo intención de pisar al jugador; es una acción normal del fútbol que ocurrió por accidente".

Cuando Bosnia buscaba tomar ventaja de el hombre de más en la cancha, Estados Unidos encontró en una jugada de contragolpe un tiro libre que definió con pie de seda Mailk Tillman (82'), el habilidoso mediocampista de origen alemán que milita en el Bayer Leverkusen.

El equipo de Pochettino acumulaba una larga serie de derrotas frente a selecciones europeas y logró romper la racha en su primer mata-mata del torneo, toda una confirmación de las buenas sensaciones que dejó el anfitrión en la ronda anterior.

Poch, que tuvo tropiezos al comienzo de su aventura como seleccionador de Estados Unidos, recompuso el camino y viene convenciendo con un juego vertiginoso e intenso.

El entrenador argentino recibió el cariño del estadio e incluso se le vio celebrando contento con aficionados y cantando "Country Roads" de John Denver.

"Con unos aficionados así, todo es posible. Muchas gracias. ¿Por qué no nosotros? ¿Por qué no nosotros?", preguntó el DT.

Bosnia y Herzegovina llegaba sin presión y se despide del Mundial con su mejor presentación hasta ahora, pues disputaba su primer encuentro de eliminación directa en una Copa del Mundo.

La batalla de octavos del Team USA será el lunes en Seattle, donde aguarda Bélgica, que horas antes protagonizó una de las mayores remontadas del torneo al levantar un 0-2 frente a Senegal y sellar su clasificación (3-2) con un penal transformado por el capitán Youri Tielemans al final de la prórroga.