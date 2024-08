Echaniz cumple "un sueño" con el bronce olímpico en kayak eslalon

Pau Echaniz logró este jueves la medalla de bronce en la prueba de kayak eslalon individual (K1) de los Juegos Olímpicos de París-2024, primer metal de la delegación española de canotaje en estos Juegos.

"Es un sueño hecho realidad", declaró el joven a los micrófonos de Radio Nacional de España (RNE) tras la ceremonia de entrega de medallas.

Pese a una penalización de 2 segundos por tocar la puerta 19, el vasco de 23 años realizó un magnífico tiempo de 88,87 segundos, que le aseguró el podio por detrás del campeón italiano Giovanni de Gennaro (88,22 s) y del francés Titouan Castryck (88,22 s), plata.

Esa penalización le privó finalmente del oro, pero Echaniz abandona su primera participación olímpica con una medalla bajo el brazo y consciente de estar en la lucha por el oro.

"Una pena el toque que me quita el oro pero la verdad es que muy satisfecho con esta bajada, la he disfrutado muchísimo y lo he pasado genial", analizó para RNE.

- "Creía que me desmayaba" -

Al cruzar la línea de meta tras su rápida bajada, Echaniz celebró con rabia tras ver su crono, consciente de que optaba a lo más alto luego de haber estado al borde de la eliminación en semifinales en la que terminó 12º, última posición que daba acceso a la lucha por metales.

Sin embargo, tras verse superado por De Gennaro, vigente campeón europeo, y por Castryck, tuvo que esperar hasta que el último participante cruzase por meta para confirmar el bronce.

El británico Joseph Clarke, vigente campeón del mundo y mejor tiempo de la semifinal, se desinfló en su bajada y terminó 5º, momento a partir del cual Echaniz pudo por fin celebrar su medalla.

"Estaba mareado, creía que me desmayaba. Faltaban cuatro, muy buenos, los favoritos y pensaba: 'Me quedo a las puertas'", confesó sobre esa espera hasta confirmar su presea.

Pau es hijo de Xabi Echaniz, marido de la también palista Maialen Chourraut, y por tanto, hijastro de la triple medallista olímpica en el canotaje eslalon.

"Mi familia, mi padre, Maialen, lo han hecho, pero hacerlo yo es diferente (...) Para mí es algo increíble, un sueño que tengo desde pequeño", dijo.

- Gonçalves se quedó en 'semis' -

Peor suerte tuvo el brasileño 'Pepe' Gonçalves, que tras acumular una sanción de seis segundos por haber tocado las puertas 3, 5 y 18, se saltó la 21, recibiendo un total de 56 segundos de sanción que le condenaron a la última posición de la semifinal en su especialidad.

Sin embargo este no es todavía el adiós de Gonçalves a los Juegos, pues participará en la prueba de kayacrós, modalidad del canotaje eslalon que se estrena en unos Juegos Olímpicos el viernes, con la contrarreloj masculina a partir de las 13h30 GMT y la femenina desde las 14h40 GMT.

Su compatriota Ana Sátila, 4º en kayak y 5ª en canoa estos Juegos, también está inscrita en esta prueba, mientras que Chourraut, Miren Lazkano, Miquel Travé y Manuel Ochoa representarán a la delegación española.