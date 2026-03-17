Doncic lleva a los Lakers a su sexto triunfo seguido, los Spurs hunden a los Clippers

Luka Doncic marcó 36 puntos e impulsó a Los Angeles Lakers a alcanzar su sexta victoria al hilo, al derrotar el lunes 100-92 a los Houston Rockets.

El duelo entre el tercero y cuarto clasificados en la Conferencia Oeste terminó con ventaja para los Lakers con anotaciones en el minuto final del cuarto tiempo.

La victoria dio a los Lakers (43-25) una cómoda ventaja sobre los Rockets (41-26) en busca de la fase de clasificación en su conferencia.

Doncic fue nuevamente crucial en darle la victoria a los Lakers, cuya sólida defensa contuvo los esfuerzos ofensivos de Houston.

LeBron James terminó con 18 puntos y Austin Reaves con 15, mientras Jabari Smith Jr. lideró las anotaciones de Houston con 22 puntos.

"Los dejamos en 92 puntos, que para este equipo es bastante increíble. Hicimos un gran trabajo defensivo", expresó Doncic.

"Pudimos haber jugado mejor, pero lo único que importa es que ganamos. Tenemos que mantener este ritmo", agregó.

Por su parte, los San Antonio Spurs dependieron de otra actuación ofensiva equilibrada para superar a Los Angeles Clippers 119-115, que los afianzó en el segundo lugar del Oeste.

Stephon Castle lideró las anotaciones de los Spurs con 23 puntos, seguido de Victor Wembanyama con 21.

San Antonio ha ganado 18 de sus últimos 20 partidos y logró superar un déficit de 14 puntos en el primer cuarto para alzarse con la victoria.

"Nos presionaron en el primer cuarto y a veces el baloncesto no funciona", comentó Wembanyama.

San Antonio llegó a 50-18 y tiene en la mira a Oklahoma City Thunder (53-15), en la punta del Oeste.

Los Boston Celtics mantuvieron la persecución de los Detroit Pistons, líderes de la Confrencia Este, al derrotar 120-112 a los Phoenix Suns.

El partido fue como un duelo de anotaciones entre Jaylen Brown, de Boston, y Devin Booker, de Phoenix, quienes marcaron 41 y 40 puntos, respectivamente.

Brown fue respaldado por los 21 puntos anotados, cada uno, por Jayson Tatum y Derrick White, mientras Payton Pritchard alcanzó 19 puntos, 15 de ellos de tres puntos.

Con su segundo triunfo al hilo, Boston quedó en 45-23, tres juegos y medio detrás de los los líderes Detroit (48-19).

Phoenix quedó en 39-29, en el séptimo lugar de la Conferencia Oeste, fuera de la clasificación automática a los playoffs.