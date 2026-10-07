Dodgers avanzan y Guardianes sobreviven en los playoffs de Grandes Ligas

Los Dodgers de Los Ángeles derrotaron este miércoles (4-1) a los Bravos de Atlanta y ganaron por 3-1 la serie divisional de la Liga Nacional, mientras en la Liga Americana los Guardianes de Cleveland vencieron a los Medias Blancas y evitaron la eliminación.

Con la victoria 4-1 en el tablero, los Dodgers se quedaron con la serie divisional al mejor de cinco y buscarán convertirse en el primer equipo desde los Yankees de Nueva York (1998-2000) en conquistar tres Series Mundiales consecutivas.

En la Serie de Campeonato enfrentarán al ganador de la serie entre los Cerveceros de Milwaukee y los Padres de San Diego, que jugaban en el último turno de la noche con 2-1 a favor de la novena cervecera.

Los Dodgers llegaron a la séptima entrada con el marcador empatado 1-1.

El abridor de Atlanta, Tyler Mahle, retiró a Shohei Ohtani y luego fue sustituido tras permitir un sencillo de Teoscar Hernández.Su relevo Didier Fuentes otorgó dos boletos y llenó las bases con dos outs.

Ante Robert Suárez, Andy Pages conectó un sencillo al centro que impulsó dos carreras y puso a los Dodgers arriba 3-1. Max Muncy añadió un jonrón en la novena entrada, su tercero de la serie, para asegurar la victoria 4-1 y el avance de los angelinos.

Más temprano, en Chicago, los Guardianes reaccionaron tras perder los dos primeros partidos de la serie en casa y derrotaron 9-3 a los Medias Blancas para mantenerse con vida.

José Ramírez y Jo Adell conectaron triples productores para liderar la ofensiva de Cleveland. Ramírez terminó de 4-2, con un doble, un triple, dos carreras impulsadas, dos anotadas y una base robada.

Los locales habían tomado ventaja en la primera entrada, pero Cleveland respondió en el tercer episodio con un sencillo de Steven Kwan y el triple de tres carreras de Adell, que puso a los Guardianes 4-1 arriba.

Chicago recortó dos veces la diferencia, pero Cleveland sentenció el partido con el triple de dos carreras de Ramírez en la octava entrada y añadió dos carreras más en la novena.

La serie divisional de la Liga Americana continuará el jueves en Chicago. El ganador enfrentará en la Serie de Campeonato al vencedor de la pugna entre los Tampa Bay Rays y los Yankees de Nueva York.

Los Rays, que lideran la serie 2-0, buscaban barrer a los neoyorquinos en el Yankee Stadium este mismo miércoles.