Doble doble de Wemby no fue suficiente para los Spurs ante Cleveland

Los Cleveland Cavaliers se impusieron 113-101 sobre los San Antonio Spurs este lunes pese a los 26 puntos y 14 rebotes del francés Víctor Wembanyama, quien disputó su segundo partido como titular desde el 4 de noviembre.

A continuación las escenas más relevantes en la jornada de la NBA:

- Cavs rompen racha de derrotas consecutivas -

Los Cleveland Cavaliers se recuperaron luego de derrotas ante los New York Knicks y Houston Rockets y sumaron su séptima victoria fuera de casa en el Frost Bank Center en San Antonio, Texas.

Jarrett Allen fue el máximo anotador para los Cavs con 27 puntos mientras que su principal figura, Donovan Mitchell, tuvo su peor registro de la temporada con 10 unidades.

"Buscamos consistencia y tratamos de mantener el ritmo en todo momento", dijo Allen a NBC. "En todos los aspectos del juego queremos dar el primer golpe".

"Queremos recuperar nuestro nivel, ellos han demostrado ser uno de los mejores del Oeste y nosotros tenemos ese mismo objetivo".

Wembanyama, de 21 años, se reencontró con el entrenador Kenny Atkinson quien formó parte del cuerpo técnico de la selección de Francia en los Juegos Olímpicos del 2024 y donde logró la medalla de plata.

Pese a la derrota, apenas la cuarta en condición de local, los Spurs se mantienen en el segundo lugar del Oeste con un récord de 23 triunfos y nueve tropiezos.

- Heat saca ventaja de la ausencia de Jokic -

El Miami Heat se impuso 147-123 sobre los Denver Nuggets en una noche marcada por la lesión del tres veces ganador al Jugador Más Valioso, Nikola Jokic.

El serbio sufrió una molestia en su pierna izquierda al finalizar la primera parte, disputando 19 minutos del encuentro en el Kaseya Center (Miami).

"Solamente sé que es en su rodilla izquierda", dijo el entrenador David Adelman. "Inmediatamente supo que algo estaba mal, esto es parte de la NBA".

Miami aprovechó la ausencia de Jokic y anotó 47 puntos en el tercer cuarto, lo que iguala el récord de la franquicia del sur de la Florida.

El escolta Normal Powell fue el máximo anotador con 25 puntos mientras que el mexicano Jaime Jaquez Jr. completó un doble-doble de 20 puntos y 11 rebotes.

El Heat cierra el 2025 con tres triunfos consecutivos en la séptima posición de la Conferencia Este.

- Bucks con triunfos consecutivos de la mano de Antetokounmpo -

El regreso de Giannis Antetokounmpo ha sido el antídoto a los males que acosaron a los Milwaukee Bucks durante gran parte del mes de diciembre, esta noche lograron imponerse 123-113 sobre los Charlotte Hornets.

Antetokounmpo, que había regresado en el partido anterior después de una ausencia de 24 días, anotó 24 puntos en una noche sumamente efectiva lanzando para un 69% desde la cancha (11/16).

Bobby Portis se convirtió en el principal aliado del griego anotando 25 puntos en 23 minutos desde la banca.

"Tratamos de luchar hasta el final, cada partido es una pelea", comentó Portis. "No podemos ver de menos a nadie y nuestra atención a los detalles estuvo a la altura".

Los Bucks lograron hacer los ajustes defensivos luego de permitir 40 puntos en el segundo cuarto y se repusieron de una desventaja de 12 unidades para asegurar la victoria.

Doc Rivers, entrenador de Milwaukee, sumó el triunfo 1.176 de su carrera en la NBA y se ubica sexto en la lista histórica de la NBA.

Los Hornets sufren su derrota 21 de la temporada y la novena en el Spectrum Center (Charlotte) en lo que viene siendo otra decepcionante campaña.