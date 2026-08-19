Disfunción neurológica de Musiala, un "drama" para el presidente de honor del Bayern

La disfunción neurológica que sufre el atacante del Bayern de Munich Jamal Musiala y que le provocó dos desvanecimientos en la pretemporada es un "drama", declaró a la televisión alemana Uli Hoeness, presidente de honor del club bávaro.

Musiala, de 23 años, sufrió dos desmayos en menos de tres días, primero en Múnich contra el RB Leipzig y el martes en Heidenheim, en sendos amistosos para preparar la temporada 2026-2027.

El martes, el internacional alemán explicó en su cuenta Instagram que estos "breves episodios de ausencia, temporales y fácilmente tratables" se deben a una "disfunción neurológica" y precisó que no existen "riesgos suplementarios para la salud".

"Estábamos al corriente del problema desde hacía mucho", explicó Hoeness en una entrevista con la cadena RTL. El presidente de honor del Bayern aseguró que según los neurólogos que siguen a Musiala, no hay contraindicaciones para la práctica de deporte de alto nivel.

"El fin de semana pasado, durante el primer incidente, nos coordinamos rápidamente y se decidió que habrá un apoyo incondicional a Jamal a todos los niveles. Sé que ahora vuelve a estar en seguimiento médico", precisó.

"Es un drama, sobre todo para Jamal. Esos dos incidentes del sábado y de ayer son un problema primero para Jamal pero también a medio plazo para el Bayern. No tenemos palabras, no nos habíamos preparado para esto. Tenemos que aprender a gestionar la situación", añadió.

- Kane muestra su "apoyo al 100%" -

El inglés Harry Kane, compañero en ataque de Musiala, mostró el apoyo a su compañero durante la entrega de la Bota de Oro europea 2026.

"Evidentemente no es algo agradable ver algo así. Es nuestro amigo, nuestro compañero y eso me frustra", reaccionó Kane en zona mixta.

Musiala "solo quiere estar seguro sobre el césped y volver a la normalidad lo más rápido posible. Eso significa estar a su lado, hablar con él. Le apoyamos al 100%, insistió Kane.

Para la neuróloga Maria Ilyas Feldmann, de la clínica universitaria Ruppin Brandeburgo, "no es posible establecer un diagnóstico a partir de la información que se hizo pública", declaró a la agencia de prensa alemana SID, filial de la AFP.

"El término 'disfunción neurológica' es muy vago y puede cubrir causas muy diferentes. Incluso si se tratase de una epilepsia, eso no quiere decir que se tenga que excluir el deporte de alto nivel", añadió.

Es "una enfermedad neurológica frecuente, y en numerosos casos se trata muy bien", estimó esta especialista en epilepsia.

Según ella, "cerca de dos terceras partes de los pacientes pueden vivir exentos de crisis bajo un tratamiento médico apropiado. En principio, el fútbol profesional sigue siendo posible con epilepsia".