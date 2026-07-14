Delegación panameña dice presente en el Optimist International Junior Golf Championship

Un destacado grupo de jóvenes promesas del golf competirá desde el 15 de julio en el prestigioso Optimist International Junior Golf Championship, que se juega en el Trump Doral Resort en Miami, Estados Unidos, una de las citas juveniles más importantes del mundo, a la cual diez golfistas locales accedieron gracias a su destacado desempeño en el ranking nacional de la Asociación de Golf de Panamá (Apagolf).

Este campeonato se ha consolidado como el trampolín definitivo para las futuras estrellas del golf mundial. Por sus campos han desfilado leyendas de la PGA y la LPGA en sus etapas formativas, incluyendo a figuras de la talla de Tiger Woods, Phil Mickelson, Ernie Els, Lexi Thompson y Nancy Lopez, lo que convierte a este certamen en una vitrina de altísima exigencia y prestigio internacional.El semillero panameño medirá fuerzas ante rivales de decenas de países en las siguientes categorías:

15 a 18 años: Juan David Arias.

Damas 15 a 18 años: Megumi Nakada y Alexa Rodríguez

14 a 15 años: Carlos Robleto y José Miguel Ríos.

12 a 13 años: Ian Btesh y Phillips de Roux

Niñas 10 a 12 años: Liz Marie González y Amelie Martínez

10 a 11 años: Mateo Ospina