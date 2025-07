Del supermercado a la Roja: Martín-Prieto, la delantera del pueblo

Hace cuatro años Cristina Martín-Prieto trabajaba en un supermercado para completar su salario como futbolista amateur. Ahora forma parte de la selección española que disputa la Eurocopa. "Yo sé lo que es estar en el barro", recuerda a la AFP en Lausana antes de los cuartos ante Suiza.

La delantera de 32 años rememora cómo fue su llegada al Tenerife (2017-2022): "Cuando me ofrecieron jugar allí me propusieron tres trabajos para completar el sueldo; limpiar los coches en el aeropuerto, el supermercado y el tercero era limpiadora de hotel".

"Como me gusta el trato con la gente elegí el supermercado", añade Martín-Prieto, que en su primera temporada en el Benfica ha sido elegida mejor jugadora del campeonato portugués.

En un fútbol femenino español cuyo crecimiento ha sido vertiginoso en los últimos años, Martín-Prieto pertenece a otra época, la única de las 23 convocadas por la seleccionadora Montse Tomé que tuvo que compaginar trabajo y jugar al fútbol en la máxima categoría.

"Me siento orgullosa de haber comido barro, de haber luchado, compaginar un trabajo y luego salir corriendo para ir a entrenar. De coger un autobús 14 horas para ir a jugar y llevarme la almohada para dormir", rememora.

"Ahora tenemos avión privado... ¡Imagínate el cambio!", señala la jugadora, maravillada con la casa de España en Lausana: el lujoso y centenario Hotel Royal Savoy, residencia en el exilio de la familia real española entre 1939 y 1945.

- 'Rara avis' para desatascar partidos -

Martín-Prieto tiene un rol alternativo en la Roja. Es una jugadora de potencia, delantera de área de toda la vida, alejada de otros perfiles más técnicos y modernos que brillan en la Roja.

Nada más debutar en la Eurocopa dio la razón a Tomé marcando con un potente remate de cabeza el 5-0 definitivo en el debut ante Portugal.

"Incluso había dejado de calentar un rato porque estaba embobada viendo a mi equipo y cuando escuché mi nombre, pensé que era el de una compañera. No me lo creía, de los nervios no sabía ni lo que me decía Montse", relata sobre aquella tarde del 3 de julio en Berna.

"Para mí jugar y marcar significaba derribar un muro, una sensación de alivio, tenía muchos nervios pero una vez entras en el verde se te quitan", señala esta admiradora de Raúl González y del exdelantero del Sevilla Frederic Kanouté.

- Vínculo con Aitana -

Internacional con España desde octubre, la andaluza ha encontrado gran sintonía con una jugadora con una trayectoria totalmente opuesta a la suya, la vigente doble Balón de Oro (2023 y 2024) Aitana Bonmatí.

"Desde la primera vez se me acercó, fue la que más estuvo conmigo y me guió. Al final somos muy parecidas, muy tranquilas, estamos cuando nos necesitamos la una a la otra", dice sobre su ilustre amiga.

"Además aquí somos las únicas que no hemos tenido a la familia", sonríe, añadiendo que los suyos vendrán si España juega la final el 27 de julio en Basilea.

- La llamada a su sobrino -

Martín-Prieto celebra sus goles imitando una llamada de teléfono, un gesto elegido por su sobrino mayor cuando la jugadora abandonó el año pasado el Sevilla para jugar en Lisboa.

"Pasaba todas las tardes con él y cuando me fui al Benfica le dije que eligiera una celebración. Aquí en la Eurocopa le volví a preguntar y me dijo de no cambiarla", señala la delantera.

"Está deseando venir, contando los días que quedan con su padre. Ojalá le pueda hacer mi llamada en persona", sueña despierta Martín-Prieto sobre la final del gran torneo europeo.