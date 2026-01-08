Crearían patronato para estadio Kenny Serracín

Redacción | La diputada suplente del circuito 4-1, Tatiana Morales de Ramos, presentó, el pasado martes ante el pleno de la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que crea el Patronato del Estadio de Béisbol Kenny Serracín, ubicado en David, Chiriquí.

Según Morales de Ramos, se trata de una solución institucional que permitiría la participación de los actores comprometidos con el desarrollo deportivo de la provincia, reduciendo la dependencia exclusiva de la inversión estatal y asegurando la preservación, modernización y plena funcionalidad de este importante recinto, que hoy presenta significativas señales de deterioro estructural.

Según la parlamentaria, el estadio fue reconstruido y reinaugurado en 2018 con una inversión superior a los 19 millones de balboas, pero que pocos años después presenta deficiencias de mantenimiento y cierres recurrentes para reparaciones. Hoy en día, a través de redes sociales, se denuncian las malas condiciones que presenta el inmueble.

Según el documento presentado por la suplente del diputado Carlos Saldaña, el coliseo no será privatizado, y se propone un modelo de gestión que garantice un mantenimiento preventivo y generación de ingresos propios.