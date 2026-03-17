Costa Rica vence a Panamá en clasificatorio femenino Sub-17 de Concacaf

La Selección Sub-17 Femenina fue derrotada en su debut en la ronda final de la Clasificatoria de Concacaf, al caer por 3-1 ante Costa Rica en la cancha 1 del CAR de la Federación Costarricense de Fútbol.

Durante el primer tiempo, el equipo rival marcó los tres goles del encuentro. El tanto panameño fue convertido por la capitana, Cristabella Ríos, al minuto 57. Ríos también tuvo, al minuto 67, un remate de larga distancia que impactó en el travesaño de la portería rival. Al finalizar el partido, la defensa Kelly Zapata fue expulsada con roja directa.

La número 10 de Panamá, Shaday Mow, manifestó tras el encuentro que la derrota no se debió tanto a errores tácticos, sino a una falta de concentración en momentos clave: “Los nervios terminaron influyendo en el rendimiento, por lo que el enfoque ahora está en seguir trabajando, mantener la intensidad que alcanzamos en el segundo tiempo y prepararnos mejor para lo que viene”.

De cara al próximo encuentro ante México, el jueves 19 de marzo, Mow reconoció que será un partido de alta intensidad, pero que el grupo mantiene la confianza: “Panamá continuará trabajando y esforzándose al máximo con el objetivo de hacer bien su trabajo y buscar el resultado”.