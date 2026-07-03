Colombia no quiere la etiqueta de favorito en el Mundial: "Sería un error"

Centrada en su duelo de dieciseisavos de final ante Ghana, Colombia asume con prudencia los elogios por su brillante primera fase del Mundial y rechaza la etiqueta de candidato al título que algunos rivales le colocan.

El equipo liderado por Luis Díaz y James Rodríguez enfrentará al seleccionado africano el viernes en Kansas City después de concluir como líder del Grupo K.

La escuadra cafetera derrotó a Uzbekistán (3-1) y la República Democrática del Congo (1-0) y empató ante Portugal (0-0) en un duelo en el que fue claramente superior.

La exhibición ante el equipo de Cristiano Ronaldo generó numerosos halagos desde dentro y fuera del torneo. El último en sumarse fue el seleccionador español, Luis de la Fuente, que el miércoles incluyó públicamente a Colombia en su "relación de candidatas".

"Yo sé que es un elogio de parte del profesor De la Fuente, se lo agradezco, pero prefiero no estar en ese sitio de favorito", respondió este jueves el seleccionador colombiano, Néstor Lorenzo, antes de reconocer la madurez que viene mostrando su plantel.

"Salvo con Portugal, en los otros partidos, incluso los amistosos previos, nos decían que éramos los favoritos, y el equipo ha aprendido a jugar con ese peso", destacó.

"Y es un peso, sobre todo porque quedan excelentes selecciones y se está viendo que la línea es muy fina entre quién pasa y quién no pasa", señaló.

Aún así, el técnico argentino advirtió que sus jugadores necesitan seguir elevando su nivel para avanzar en el torneo.

"Esperamos seguir creciendo porque no nos alcanza todavía para lo que buscamos", admitió.

Varios pupilos de Lorenzo coincidieron con este planteamiento antes de la última práctica del equipo en el estadio del Sporting Kansas City de la MLS.

"Creernos favoritos sería un error", subrayó el delantero Jhon Córdoba. "Pero siempre es bueno llegar con la autoestima alta. Sabemos que es positivo para nosotros y esperamos demostrarlo mañana".

"Es cierto que venimos de hacer una fase de grupos muy buena pero ahora comienza lo realmente importante", recordó Gustavo Puerta, una de las revelaciones colombianas en el torneo.

"Lo manejamos con la mayor tranquilidad del mundo, sabemos que va a ser un partido complicado", dijo el mediocampista del Racing de Santander sobre los peligros que planteará Ghana.

- "Un partido duro" -

Aunque avanzó como tercera del Grupo L, Lorenzo también alertó de que Ghana es un "gran equipo con jugadores de primer nivel".

"Va a ser un partido duro", auguró el timonel, que hizo un llamado a tener una mayor consideración a las escuadras africanas.

"Los jugadores de Ghana, Senegal, Argelia o Marruecos juegan en los mejores clubes de Europa", recordó. "Ya no podemos generalizar a los equipos africanos con alguna característica especial, más que la física, que son muy dotados físicamente".

- Pugna entre Córdoba y Suárez -

La buena trayectoria de Colombia se sentía en el ambiente de la calurosa práctica del jueves.

Aunque fue programada a media tarde, la sesión se desarrolló con temperaturas superiores a los 30º Celsius en una Kansas City bajo alerta por calor extremo.

Las dos estrellas del plantel, James Rodríguez y Luis Díaz, compartieron rondo después de que Gustavo Puerta avanzara ante la prensa que Colombia "saldrá a proponer como ha hecho desde el primer partido".

El dueño de la punta del ataque es la principal duda del once titular, al que regresarían los laterales Daniel Muñoz y Johan Mojica tras su descanso ante Portugal.

Jhon Córdoba, titular por primera vez ante la Seleção, podría repetir como nueve en detrimento de Luis Suárez.

"Es una competencia interna y es bueno tener jugadores que te lo pongan difícil, te hace mejor", dijo Córdoba sobre la rivalidad con Suárez. "Yo obvio que quiero que llegue mi gol pero ganar es lo más importante".