Colapinto agradece el temple de Briatore tras su accidente en Bakú

El piloto argentino Franco Colapinto elogió el papel de su jefe en la escudería Alpine, Flavio Briatore, para calmar la situación tras el accidente sufrido en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, el pasado fin de semana.

Una intrépida maniobra de adelantamiento del argentino dejó fuera de carrera tanto al vigente campeón Lando Norris como a su compañero en Alpine, Pierre Gasly, en la vuelta 36 en Bakú.

Colapinto se disculpó por su error, pero Norris, muy frustrado, pidió en un primer momento que el argentino fuera suspendido, antes de pedir perdón también por su reacción en caliente.

"No merece estar en F1", llegó a decir el piloto de McLaren.

Pese a la presión, Briatore decidió no apartar a Colapinto, que ya ha hecho las paces con su equipo y conservará su asiento en el Gran Premio de Baréin, que se disputará este fin de semana en Malasia por la situación de guerra en el Golfo.

"Hay momentos en el equipo en los que todos están enfadados y es complicado seguir adelante", admitió Colapinto ante los periodistas en el Circuito Internacional de Sepang.

"Flavio es un gran líder de equipo, uno de los mejores (...) Es muy bueno en este tipo de situaciones, sabe cómo gestionarlas y cómo hacer que el equipo mejore. Así que siempre he confiado en él en estas cosas", añadió.

Tras el incidente, que le supuso a Alpine perder una buena cantidad de puntos, el propio Briatore declaró que se tomaría su tiempo para reflexionar antes de decidir qué medidas tomar.

Colapinto explicó que regresó inmediatamente de Bakú a la base del equipo en el sur de Inglaterra para resolver el problema.

"Por supuesto, Flavio estaba enfadado, como todos en el equipo. Y, por supuesto, estoy muy triste por lo que pasó, pero como equipo tuvimos muchas conversaciones, aprendimos y tenemos que seguir adelante".

El argentino aseguró también que él y Norris ya han resuelto sus diferencias.

"Creo que habló en caliente en ese momento", dijo sobre los comentarios iniciales del piloto de McLaren.

Sobre Gasly, añadió: "Pierre es mi compañero de equipo y también tenemos una relación muy buena, así que por ahora todo está bien".