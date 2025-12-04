Cinco de los mejores finales de la F1 en los que se decidió el título

La temporada de Fórmula 1 2025 llegará a su clímax el domingo, con una lucha final en el circuito de Yas Marina entre tres pilotos que optan al título mundial.

Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri lucharán en un emocionante final de temporada, la mejor manera de poner fin al curso en el que la F1 celebra su 75 aniversario.

La AFP selecciona algunos de los grandes momentos que han dejado las luchas por el título en una última carrera de la temporada.

- 2021: Verstappen-Hamilton -

Verstappen y Lewis Hamilton llegaron a la última carrera del año en Abu Dabi en igualdad de puntos. En la recta final de la carrera, Hamilton lideraba y el entonces jefe de Red Bull, Christian Horner, sugirió que Verstappen necesitaba "un milagro".

Éste llegó tras un accidente de Nicholas Lafiti. Verstappen pasó por boxes para poner neumáticos blandos aprovechando el safety car, y cuando la carrera se reanudó, a falta de solo una vuelta, el neerlandés adelantó al británico para hacerse con su primer título, privando de paso a Hamilton de su octava carona, que habría sido un récord absoluto.

- 2010: Lucha a cuatro -

Abu Dabi volvió a ser el escenario de una última carrera en la que hasta cuatro pilotos optaban al título.

El español Fernando Alonso, entonces en Ferrari, contaba con ocho puntos de ventaja sobre el Red Bull del australiano Max Weber. Sebastian Vettel (Red Bull) estaba a 15 puntos del español y Lewis Hamilton (McLaren) a 24.

Vettel ganó la carrera desde la pole, y aunque parecía que Alonso podría sumar su tercer título mundial, una mala estrategia de Ferrari dejó al asturiano bloqueado detrás del Renault de Vitaly Petrov, por lo que Vettel fue campeón.

- 2007: Hamilton, Alonso y Raikkonen -

Luego de una impresionante temporada de debut en la F1, Hamilton llegó a la última carrera, en Brasil, como líder del campeonato con 107 puntos, por delante de su compañero Alonso, que tenía 103, y del Ferrari del finlandés Kimi Raikkonen, con 100 unidades, en un momento en el que las victorias valían 10 puntos.

Un desastroso inicio de carrera, en la que el inglés empezaba segundo, le envió al fondo de la parrilla. Logró remontar hasta la séptima posición, pero necesitaba mínimo quedar quinto para asegurar su primer título, que finalmente conquistó Raikkonen por un punto.

Un año después, en el mismo circuito, Hamilton tuvo su venganza, cuando en la última curva del Gran Premio superó a Timo Glock, terminando quinto y privando al vencedor de la carrera, Felipe Massa, del título.

- 1994: Hill y Schumacher -

La terrorífica temporada en la que fallecieron Ayrton Senna y Roland Ratzenberger en menos de 24 horas de horror en Imola, terminó de forma abrupta.

Damon Hill (Williams) llegó al trazado de Adelaida un punto por detrás de Michael Schumacher (Benetton). En la vuelta 36, el alemán se salió y golpeó contra un muro, pero se incorporó a la pista lo justo para tocar el monoplaza de Hill, causando el abandono de ambos... y asegurando el título para el 'Kaiser'.

- 1976: Lauda-Hunt -

El aguerrido pulso entre Niki Lauda y James Hunt llegó a su final bajo una intensa lluvia en Japón.

Lauda, piloto de Ferrari, llegó al trazado nipón con ventaja de tres puntos, pero el alemán abandonó en la segunda vuelta. Hunt, de McLaren, quedó tercero, logrando proclamarse campeón del mundo.