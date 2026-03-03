Cinco cosas a saber antes de la nueva temporada de la F1

La temporada 2026 de la Fórmula 1 arranca del 6 al 8 de marzo en Melbourne, con el británico Lando Norris como defensor del título y Max Verstappen con ganas de revancha y lanzado a una "Operación Reconquista".

Es complicado de entrada hacer pronósticos para este nuevo curso con 24 Grandes Premios, que terminará en diciembre en Abu Dabi, debido a la introducción de la nueva reglamentación técnica, que puede suponer un cambio sustancial en la jerarquía de los últimos años.

- ¿Demasiado perfil bajo? -

Se han cruzado acusaciones y se han señalado: ¿pero ha habido realmente "sandbagging"? Ese es el término usado en el paddock para referirse a bajar deliberadamente el nivel en los ensayos de pretemporada.

Verstappen aludió al respecto al referirse a los Mercedes.

"Simplemente, esperad a Melbourne y ya veréis cuánta potencia ganan de repente, veréis lo rápidos que van de pronto en todas las rectas", vaticinó el cuatro veces campeón mundial y que fue destronado por Norris en 2025.

Por su parte, el jefe de Williams, James Vowles, puso el foco en Red Bull, la escudería de Verstappen, por esas pruebas en Baréin, considerando que mantenía también una estrategia de esconder sus cartas.

En cualquier caso, todo el mundo considera normal ocultar cualquier posible ventaja, por pequeña que sea, para no dar pistas a la competencia antes de que Australia levante el telón del nuevo curso, especialmente en un momento de cambio total por las nuevas reglas técnicas.

- El desembarco de Cadillac -

Con Cadillac, la F1 da un nuevo paso más en su incursión en Estados Unidos, una de sus prioridades.

Primero fue Haas, que se unió a la parrilla en 2016, y una década después llega Cadillac, uno de los nombres más famosos de la industria automovilística.

No es un debut absoluto, ya que en 1952 y 1953 suministraron motores, pero para casi todos los aficionados sí será una gran novedad, con el finlandés Valtteri Bottas y Sergio Pérez como pilotos del equipo.

"Creo de verdad que tenemos una base sobre la sustentar este equipo", confió el "Team Principal" Graeme Lowdon durante la pretemporada.

"Probablemente es lo máximo que se le puede pedir a un equipo nuevo, salvo que ocurra un milagro", apuntó.

- Readaptación de un clásico -

Otro equipo nuevo al que prestar atención es Audi, que tiene una historia rica y larga en el automovilismo, avalado por victorias en las 24 Horas de Le Mans, en el Rally Dakar o en el Mundial de Rallies, entre otros.

La novedad ahora es que se sumerge por primera vez en las aguas de la Fórmula 1.

Para ello, esta escudería alemana adquirió la plaza de Sauber y ha conservado el talento del experimentado piloto alemán Nico Hülkenberg, que la pasada temporada consiguió en Silverstone su primer podio, después de 15 años y 239 carreras en la F1.

El otro piloto será el joven brasileño de 21 años Gabriel Bortoleto.

Las sensaciones fueron buenas para Audi en la pretemporada, aunque el responsable del equipo, Jonathan Wheatley, insiste en la cautela.

- Juventud al poder -

Con 18 años y 212 días cuando se enciendan los semáforos en Melbourne, el británico Arvid Lindblad, con raíces suecas e indias por sus padres, se convertirá en el cuarto piloto más joven de la historia en debutar en la F1, solo superado por Verstappen, Lance Stroll y Kimi Antonelli.

Lindblad estará a los mandos de un Racing Bulls, donde el otro piloto será Liam Lawson.

Será el único debutante en la parrilla esta temporada: en 2025 ganó tres carreras de la Fórmula 2 -dos de ellas con 17 años- y está en el radar de Red Bull desde que tenía 12 años.

En enero fue sorprendentemente sincero al hablar de cómo se sentía y si creía estar preparado para dar el gran salto a la F1: "No lo sé. Tengo mucho que aprender. Si me preguntan si estoy completamente preparado, pues no lo sé", admitió a F1 TV.

- Alonso y Hamilton, ¿un último baile? -

En el otro extremo del espectro de edades, el español Fernando Alonso (44 años) y el inglés Lewis Hamilton (41 años) podrían estar librando su última batalla en la F1.

Alonso ganó sus dos títulos mundiales (2005, 2006) antes de que naciera Lindblad.

El asturiano está en su último año de contrato con Aston Martin y su titubeante desempeño en la pretemporada no invita al optimismo sobre el potencial para 2026.

Hamilton también está en el último año de su contrato con Ferrari.

El año pasado tuvo una temporada terrible con la Scuderia y quiere demostrar al mundo que todavía no ha renunciado a poder pelear por su octavo título mundial.