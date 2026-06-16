Christiansen confirma debut de Panamá ante Ghana sin su estrella Carrasquilla

Panamá iniciará su debut el miércoles ante Ghana en el Mundial 2026 sin su principal jugador, Adalberto Carrasquilla, quien se recupera de una lesión muscular, anunció el seleccionador del combinado canalero, el hispano-danés Thomas Christiansen.

El volante de los Pumas de México, de 27 años, es una pieza fundamental en el engranaje del equipo de Christiansen, ya que es el “cerebro” encargado de distribuir el balón y de marcar los ritmos en la selección panameña.

El jugador se lesionó tras una dura entrada que sufrió el pasado 24 de mayo durante el partido de vuelta de la final del Clausura de la Liga MX, y su recuperación se ha convertido en poco menos que una cuestión de Estado.

Carrasquilla “está bien, por supuesto, no esta al 100 por 100 y va a estar en el banquillo”, dijo Christiansen en la conferencia de prensa previo al partido contra Ghana en Toronto.

Sin embargo, el seleccionador panameño no descartó que pueda jugar en función del desarrollo del encuentro.

“Vamos a ver como se va desarrollando el partido (...) hay que ir poco a poco, pero si mañana hay que jugarla toda vamos a tener que hacerlo si lo creemos necesario”, agregó.

Encuadrada en el Grupo L, junto a Ghana, Croacia e Inglaterra, muchas de las opciones panameñas para pasar a la siguiente fase, al menos como uno de los ocho mejores terceros, pasa por ganar al conjunto africano.

Esta es la segunda participación de Panamá en una Copa del Mundo, tras Rusia 2018, donde quedó última con cero puntos al perder todos sus partidos.

“No solo es participar y competir, es también tener la posibilidad de hacer historia”, aunque “tenemos mucho respeto a Ghana” porque es una selección “con experiencia” mundialista.

Christiansen también manifestó que, pese a que muchos analistas anticiparon muchas goleadas por una teórica caída en la competitividad por ser un Mundial con 48 equipos, la realidad es la contraria.

“Quizá futbolísticamente y en calidad puede haber una diferencia importante”, pero “con esfuerzo y orden táctico se ha podido igualar y eso es lo que hace bonito el fútbol”, indicó.

“No hay que menospreciar a ningún equipo, se ha hablado mucho de que iba a ser el Mundial con más equipos y que iba haber muchas goleadas en estos partidos y de momento solo ha habido una, eso significa que los equipos son difíciles de batir” y que “no hay ningún partido fácil”, afirmó Christiansen.