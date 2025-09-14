Chivas de Milito vencen al América y elevan sus bonos en el Apertura mexicano

Las Chivas del Guadalajara dirigidas por el argentino Gabriel Milito revalidaron sus bonos en el fútbol mexicano al vencer el sábado 2-1 a las Águilas del América, ante un repleto estadio Ciudad de los Deportes por la octava fecha del torneo Apertura 2025.

Las Chivas elaboraron el 1-0 con una secuencia de toques en campo americanista. Al 63, Érick Gutiérrez mandó desde el corredor izquierdo un balón que llegó al área chica y ahí apareció Roberto Alvarado para definir.

Al 88, Armando González condujo un ataque desde su propio campo. El delantero de las Chivas atravesó la mediacancha enfrentó al defensa chileno Igor Lichnovsky y definió el 2-0 con un tiro desde fuera del área hacia el ángulo inferior derecho.

Tras el segundo gol, se desató un conato de bronca en el campo que devino en una compensación de más de 15 minutos.

Alejandro Zendejas anotó el 2-1 para las Águilas al 90+8 con un tiro libre que se colocó por un resquicio de la barrera.

Con este resultado, el Guadalajara rompió una racha de cuatro partidos sin ganar y llegó a siete puntos. El América sufrió su primera derrota en el torneo y se quedó con 17 unidades.

"Hoy era una buena oportunidad de ganar porque se trataba del clásico, y de visita, para demostrar el valor que tienen estos jugadores, que han hecho un partido muy bueno; con gran mentalidad controlamos a un equipo muy difícil de controlar como es el América, que tiene grandes individualidades", dijo Gabriel Milito al final del partido.

"El equipo hacía méritos para obtener mejores resultados, pero ese resultado que tanto deseábamos nos daba la espalda. Ojalá que esta victoria sea el punto de partida para algo mejor en el futuro inmediato", añadió el entrenador del Guadalajara.

-Seis triunfos-

En el estadio Hidalgo, el Cruz Azul logró su sexto triunfo consecutivo al vencer de visita 1-0 al Pachuca con un penalti anotado por el delantero uruguayo Gabriel Fernández, al minuto 65.

Los Tuzos del Pachuca sufrieron su cuarta derrota en una racha de cinco partidos sin ganar y se quedaron con 13 puntos.

La Máquina del Cruz Azul llegó a 20 unidades y tomó el liderato, en espera de lo que pase el domingo con el Monterrey, que tiene 18, y visitará al Querétaro.

"No nos volvemos locos por los seis triunfos consecutivos", dijo el argentino Nicolás Larcamón, director técnico del Cruz Azul.

"Ganarle en sus respectivas casas a Chivas y luego al Pachuca, que son dos rivales incómodos, habla de un gran trabajo que venimos haciendo, pero ambicionamos más que un gran inicio", añadió.

En el estadio Jalisco, el Santos le arrancó el empate 2-2 al Atlas con un gol en tiempo de compensación.

Jonathan Pérez adelantó 1-0 a los Guerreros del Santos al minuto 3 con un cabezazo tras el cobro de un tiro de esquina.

Dos minutos después, el uruguayo Matías Cóccaro hizo el 1-1 para los Zorros del Atlas con un remate dentro del área.

Al 7, los Zorros le dieron la vuelta al marcador con el 2-1 con un zurdazo del paraguayo Diego González desde fuera del área.

El 2-2 santista lo consiguió Jesús Ocejo con un tiro en el área.

Con este empate, el Santos llegó a siete puntos y el Atlas a seis unidades.

En el estadio Nemesio Diez, el campeón Toluca se impuso 3-1 al colista Puebla.

El uruguayo Federico Pereira hizo el 1-0 para la escuadra toluqueña con un remate al filo del área chica, al minuto 31. Jesús Gallardo aumentó la ventaja a 2-0 con un zurdazo en el área, al 80.

Fernando Monárrez acercó 2-1 al equipo poblano al 86 con un penalti.

El 3-1 definitivo fue obra de Oswaldo Virgen con un tiro desde la línea frontal que colocó en la horquilla izquierda al 89.

De esta manera, el Toluca llegó a 16 puntos y el Puebla se quedó con cuatro unidades en el fondo de la clasificación.

-- Resultados de la jornada

-Viernes:

Necaxa-Juárez 1-1

Mazatlán-Pumas 1-4

-Sábado:

Pachuca-Cruz Azul 0-1

Tigres-León 0-0

Atlas-Santos 2-2

Toluca-Puebla 3-1

América-Guadalajara 1-2

-Domingo:

Querétaro-Monterrey

Atlético San Luis-Tijuana

Clasificación:

- Pts J G E P GF GC Dif

1. Cruz Azul 20 8 6 2 0 16 8 8

2. Monterrey 18 7 6 0 1 17 9 8

3. América 17 8 5 2 1 16 8 8

4. Tigres 14 7 4 2 1 16 8 8

5. Toluca 16 8 5 1 2 19 11 8

6. Pachuca 13 8 4 1 3 11 8 3

7. Tijuana 12 7 3 3 1 13 9 4

8. Pumas 12 8 3 3 2 11 9 2

9. Juárez 12 8 3 3 2 8 8 0

10. León 11 8 3 2 3 8 9 -1

11. Santos 7 8 2 1 5 11 13 -2

12. Guadalajara 7 7 2 1 4 11 13 -2

13. Atlético San Luis 6 7 2 0 5 10 13 -3

14. Mazatlán 6 8 1 3 4 9 14 -5

15. Necaxa 6 8 1 3 4 7 14 -7

16. Atlas 6 8 1 3 4 14 21 -7

17. Querétaro 4 7 1 1 5 7 15 -8

18. Puebla 4 8 1 1 6 7 21 -14