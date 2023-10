Chileno Núñez gana plata en duro día del campeón olímpico venezolano Rubén Limardo

El chileno Pablo Núñez ganó este lunes medalla de plata en el inicio de la esgrima en los Juegos Panamericanos de Santiago-2023, en el torneo de espada individual masculino, en el que el campeón olímpico venezolano Rubén Limardo quedó fuera del podio.

Núñez, de 29 años, perdió la final por el oro contra el canadiense Dylan French, 15-12. El tradicional "¡Chi-Chi-Chi-Le-Le-Le! ¡Viva Chile!", sonó en las tribunas a pesar de la derrota.

"Me da aire para seguir", dijo el esgrimista de la casa, que llegó a pensar en un prematuro retiro por la falta de respaldo económico, pero ahora toma fuerza para ver hacia París-2024 con el objetivo de meterse en sus primeros Juegos Olímpicos. "Sería el sueño cumplido y voy a buscar medalla, no solo la clasificación (...), creo que tengo el nivel".

Celebrando por todo lo alto, con el cabello pintado de verde y azul, el anfitrión había dominado 15-14 en las semifinales al brasileño Alexandre Pereira De Camargo.

Núñez despachó en los octavos de final a su compatriota Jorge Valderrama (15-9) y en los cuartos de final a otro esgrimista de Brasil, Fabrizio De Andrade (10-15).

French, por su parte, se impuso 4-3 en las semifinales sobre el venezolano Francisco Limardo, hermano del medallista de oro de la espada en los Juegos Olímpicos de Londres-2012 Rubén Limardo, quien fue prematuramente eliminado en este evento.

- Un Limardo en el podio -

"Es uno de mis grandes referentes. Cuando él ganó oro en Londres, me dije: un esgrimista latinoamericano tiene un oro olímpico, es factible hacerlo", dijo Núñez sobre Rubén Limardo.

No fue el día del venezolano, viendo frenada en los octavos de final su búsqueda de una cuarta presea dorada individual panamericana al ceder 14-12 ante el estadounidense Curtis McDowald.

"Me da mucha tristeza, porque estos son mis últimos Juegos Panamericanos y yo quería ganar el oro", dijo Limardo, de 38 años, con voz cortada.

El experimentado esgrimista de Ciudad Bolívar (sur de Venezuela) ha competido en seis ediciones de los Panamericanos, ganando tres oros en la espada individual en Rio-2007, Toronto-2015 y Lima-2019, más un oro por equipos en la cita canadiense. Su cuenta de medallas en el evento hemisférico incluye además cuatro platas y un bronce.

"Soy un ser humano, no todo lo podemos ganar. Me siento orgulloso de mí por todo lo que he luchado", comentó.

Aún no llega, sin embargo, el final para él en Santiago-2023: el jueves competirá junto a su hermano Francisco y Grabiel Lugo en la espada por equipos.

Limardo comenzó el combate con McDowald ganando el primer período con parcial de 4-3, pero el norteamericano tomó ventaja en el segundo. El sudamericano dio dura pelea en el tercero, sin poder darle vuelta al combate.

"Sentí un poco la presión y creo que eso fue lo que me mató", analizó Limardo, quien había llegado a esa pugna luego de ganar tres de sus cinco combates de la primera fase.

Solo cuatro deportistas de Venezuela han ganado oros en los Juegos Olímpicos: el boxeador Francisco 'Morochito' Rodríguez en México-1968, el taekwondista Arlindo Gouveia en Barcelona-1992, el propio Limardo en Londres-2012 y la atleta Yulimar Rojas en Tokio-2020.

Francisco Limardo venció 15-13 a McDowald en los cuartos de final para vengar a su hermano y quedarse con medalla de bronce junto al brasileño Pereira De Camargo. Se impuso en este combate con su hermano Rubén aplaudiéndole desde las gradas.

"Gano una medalla de bronce, pero uno siempre viene por más", expresó.

- Kieffer, misión cumplida -

Campeona olímpica en Tokio-2020, la estadounidense Lee Kieffer ganó el oro en el florete individual femenino con una victoria 15-6 en la final ante la canadiense Eleanor Harvey.

Kieffer estuvo impecable, ganando sus nueve combates en camino a la cima del podio panamericano.

Espada individual masculino:

1. Dylan French (CAN) - oro

2. Pablo Núñez (CHI) - plata

3. Francisco Limardo (VEN) - bronce

Alexandre Pereira De Camargo (CAN) - bronce

1. Florete individual femenino:

2. Lee Kieffer (USA) - oro

3. Eleanor Harvey (CAN) - plata

Jessica Guo (CAN) - bronce

Mariana Nelz Pistoia (BRA) - bronce