Cascada de suspensiones tras una pelea entre argentinos y dominicanos en la AmeriCup

Cuatro jugadores de República Dominicana y otros tres de Argentina fueron suspendidos este lunes con hasta dos partidos por su implicación en una pelea al término del juego de la Copa América de básquetbol, que ambas selecciones disputaron el domingo en Managua.

Las dos federaciones fueron asimismo sancionadas con multas económicas por la comisión de disciplina de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA): 20.000 francos suizos (cerca de 25.000 dólares) para los dominicanos y 10.000 francos suizos (unos 12.500 dólares) para los argentinos.

El entrenador de los albicelestes, Pablo Prigioni, antigua estrella del Baskonia, el Real Madrid, los Knicks de Nueva York o los Houston Rockets, fue sancionado con 2.000 francos suizos (2.500 dólares).

Los incidentes, de una violencia desproporcionada, se desataron sobre la propia cancha al término del partido correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos de la AmeriCup y que fue ganado por República Dominicana por 84-83.

El alero dominicano David Jones y el pívot argentino Gonzalo Bressan recibieron una suspensión de dos encuentros.

Otros dos jugadores de cada equipo (Juan Guerrero y Juan Suero por República Dominicana; Francisco Caffaro y Juan Vaulet por Argentina) fueron castigados con un juego, precisó la FIBA en un comunicado.

El dominicano Ángel Delgado fue suspendido con un partido de forma condicional.

Sin precisar el origen de la pelea, la FIBA se limitó a anunciar que prosigue las investigaciones que podrían derivar en nuevas sanciones.