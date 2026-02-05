Carreras nocturnas en el ‘HipoRemón’

Siete interesantes eventos se esperan para la programación de hoy, desde las 4:45 p.m., en el Hipódromo Presidente Remón, en Juan Díaz, con un acumulado del 5 y 6 de $6,960.00.

La carrera que más resalta es la tercera de la programación donde se enfrentan ejemplares nacionales de 4 años no ganadores en distancia de 1,000 metros y por premio de $5,000.

Esta carrera antesala de la jornada nocturna, usted podrá apreciarla en la nueva opción de ver las carreras el Parking Site del Hipódromo con azotea y pantalla gigante.

Los participantes que más sobresalen en este cotejo son Ok Raúl con la conducción de Jimmy Carrión y que viene de llegar tercero a 2 largos y medio del ganador. Su entrenador Juan Céspedes optó por cambiar el jinete y ahora con Carrión tiene mucho chance de ver la victoria.

Mientras su enemigo será Tamborito del Stud Marathon quien reaparece luego de cinco meses de inactividad y ahora con la monta de Ángel Rivas. Otra carrera que será candela y promete es la sexta carrera donde se miden Disipador con Manases Haldar, On Fire con Fernando Mora y Ladino con Mario Jones. Un evento de mucha velocidad en un tiro de 6 furlongs (1,200 metros).

Para esta jornada hípica se presentan varios retiros que les detallo a continuación: 2ª # 10 Txapelduna; 3ª # 4 El Gran Borola: 4ª # 1 He´s A Temple; 5ª # 6 Intercesora; 6ª # 1 Irónico; 7ª # 4 Oxcat y #7 Marguerine.