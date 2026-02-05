Deportes

Carreras nocturnas en el ‘HipoRemón’

Una nueva semana de emociones comienza hoy, jueves, en las instalaciones del Hipódromo Presidente Remón, donde resalta tercera carrera de la programación

05 de febrero de 2026

Siete interesantes eventos se esperan para la programación de hoy, desde las 4:45 p.m., en el Hipódromo Presidente Remón, en Juan Díaz, con un acumulado del 5 y 6 de $6,960.00.

La carrera que más resalta es la tercera de la programación donde se enfrentan ejemplares nacionales de 4 años no ganadores en distancia de 1,000 metros y por premio de $5,000.

Esta carrera antesala de la jornada nocturna, usted podrá apreciarla en la nueva opción de ver las carreras el Parking Site del Hipódromo con azotea y pantalla gigante.

Los participantes que más sobresalen en este cotejo son Ok Raúl con la conducción de Jimmy Carrión y que viene de llegar tercero a 2 largos y medio del ganador. Su entrenador Juan Céspedes optó por cambiar el jinete y ahora con Carrión tiene mucho chance de ver la victoria.

Mientras su enemigo será Tamborito del Stud Marathon quien reaparece luego de cinco meses de inactividad y ahora con la monta de Ángel Rivas. Otra carrera que será candela y promete es la sexta carrera donde se miden Disipador con Manases Haldar, On Fire con Fernando Mora y Ladino con Mario Jones. Un evento de mucha velocidad en un tiro de 6 furlongs (1,200 metros).

Para esta jornada hípica se presentan varios retiros que les detallo a continuación: 2ª # 10 Txapelduna; 3ª # 4 El Gran Borola: 4ª # 1 He´s A Temple; 5ª # 6 Intercesora; 6ª # 1 Irónico; 7ª # 4 Oxcat y #7 Marguerine.

