Carlos Sainz renueva con la escudería Williams de Fórmula 1

El piloto español Carlos Sainz firmó este miércoles una extensión de contrato "de varios años" con la escudería Williams de Fórmula 1, poniendo fin a rumores sobre su futuro.

Su renovación se produce 24 horas después de que su compañero tailandés Alex Albon fuera renovado también para la campaña 2027.

El expiloto de Ferrari y McLaren atraviesa una temporada complicada, ya que aún no ha logrado sumar puntos, pero el español, cuatro veces ganador de un Gran Premio, ha elegido quedarse en Williams durante los próximos años.

"Estoy emocionado por anunciar que seguiré mi travesía con la familia Williams", declaró el piloto de 31 años.

"Creo sinceramente en la gente que forma parte de este equipo, en la fábrica y en las carreras, y en la inversión y el duro trabajo que se está haciendo entre bastidores".

"Tenemos lo que hace falta para dar la vuelta a esta situación juntos. Estoy tan comprometido como lo estaba el día uno en querer ayudar a devolver a Williams al lugar que le corresponde, y estoy deseando crear más recuerdos con el equipo", añadió.

Este anuncio llega justo antes del Gran Premio de Países Bajos y supone un alivio para el patrón de Williams, James Vowles.

"Carlos comparte la creencia y ambición que tenemos en Williams y empuja cada día para lograrlo (...) Junto a Alex, creo de verdad que tenemos una de las duplas más fuertes de la parrilla y un equipo capaz de pelear por cada pellizco de rendimiento juntos".